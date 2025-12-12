Большую часть мёда в новосибирских магазинах пчеловоды относят к подделкам

Пчеловоды во многих регионах России в один голос заявляют о снижении урожая и предупреждают об огромном количестве подделок. В среднем по стране летом 2025 года было зафиксировано падение на 20–25% от общего числа пчел. А новосибирские пасечники уверяли, что этот показатель намного выше и в среднем по региону достигал 50%. Основная причина — засушливое лето 2024 года.

Новосибирский пчеловод Ксения Коровина утверждает, что до 90% мёда, представленного на полках магазинов и в сети, подделки. «Коммерсант» называет другую цифру — 70%, но и это немало.

— Мёд бывает техническим и натуральным. Технический делают из подсолнуха, гречихи или рапса — это бюджетные сорта. Их нагревают, чтобы сохранить жидкое состояние, фильтруют и добавляют ароматизаторы. В итоге продают как дорогой продукт, — поясняет Коровина.

Эксперт отмечает, что очень удивляется, когда видит в магазинах килограмм мёда за 280 рублей.

— Не верю, что настоящий мёд, прошедший путь напрямую от пчеловода, столько стоит в магазинах. Это, в лучшем случае, его себестоимость. А фабричная упаковка? А логистика? То, что стоит на полках, может быть мёдосодержащим продуктом. Это как с творогом: есть собственно творог, а есть творожный продукт. Но далеко не все читают этикетки, тем более мелкий шрифт. Я особо не встречаю настоящий мёд на полках магазинов. Его и внешне видно. Когда он естественно расслаивается в процессе кристаллизации – будет два слоя: снизу густой, сверху жидкий. Есть «конфликтные» нектары, например, гречихи — он тоже может давать отслойку, но всегда будет две полосы. В подделках всегда три, — объяснила Ксения Коровина изданию Горсайт.

Пчеловод и президент Гильдии медовых сомелье Надир Ахмедов рекомендует покупать мёд у знакомых, проверенных пчеловодов.

— В каждом регионе России действуют общественные пчеловодческие организации. Там можно узнать, какие пасеки функционируют в конкретной области, — советует эксперт.

Напомним, в 2022 году массовая гибель пчел была зарегистрирована в четырех регионах Сибири. В Новосибирской области убытки понесли пчеловоды из Доволенского, Колыванского и Куйбышевского районов. Пчеловоды написали по этому поводу коллективную жалобу в прокуратуру. Всего с июня 2022 по июль 2023 год в ветнадзор поступило 118 жалоб от пчеловодов. В целом по России в 2023 году Россельхознадзор зафиксировал 345 жалоб на массовую гибель пчел. В 2025 году пчеловоды вновь жаловались на ущерб от сельхозпредприятий.

При этом в 2024 году Россия отправила на экспорт рекордные объёмы мёда — более 5 тысяч тонн (+40% к 2023 году).

Ранее редакция сообщала о том, как выбрать «правильный» мёд.