В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить открывать алкомаркеты ближе чем в 300 метрах от школ, детских площадок, парков, спортивных и медицинских объектов.

Хамзаев отметил, что, хотя по закону «радиус трезвости» должен быть не менее 100 метров, четкие критерии и методика расчета расстояния между объектами пока не установлены.

— Предлагаю рассмотреть следующие меры: установить минимальное расстояние не менее 300 метров между торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной и табачной продукции, и социальными объектами всех типов, включая места массового пребывания граждан (парки, скверы, площади), — сказано в обращении.

Парламентарий предложил создать четкие инструкции по точному измерению расстояний между объектами.

— Считать расстоянием от социального объекта всю его территорию, а не только здание, а у торговой точки — одну из входных дверей в помещение, — пояснил он изданию РИА Новости.

Депутат отметил, что от жителей многоквартирных домов разных регионов поступает много обращений с просьбой ужесточить нормы, касающиеся предельных расстояний от образовательных и других учреждений до точек розничной продажи алкоголя и табака.

По его наблюдениям, в последние годы растет число алкомаркетов, включая те, что расположены вблизи образовательных, медицинских и спортивных объектов, детских и игровых площадок, а также мест массового скопления людей.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в 2024 году число алкомаркетов в России выросло на 13% и достигло 45 тысяч точек. В Новосибирской области их сейчас 1 188.

Напомним, что в Новосибирске с большим скрипом проходило обсуждение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Постановлением были определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. Но это постановление корректировала прокуратура.

В сентябре 2025 законодательное собрание Амурской области предложило увеличить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями до 500 тысяч рублей.

В республике Алтай планируется ввести полный запрет алкомаркетов, розничной продажи алкоголя, в том числе «наливаек», в многоквартирных жилых домах, а также вблизи детских садов и школ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более 8000 человек направили к врачам-наркологам.