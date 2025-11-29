Рекламодателям

В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ

  • 29/11/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
Радиус трезвости сейчас составляет не менее 100 метров

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить открывать алкомаркеты ближе чем в 300 метрах от школ, детских площадок, парков, спортивных и медицинских объектов.

Хамзаев отметил, что, хотя по закону «радиус трезвости» должен быть не менее 100 метров, четкие критерии и методика расчета расстояния между объектами пока не установлены.

— Предлагаю рассмотреть следующие меры: установить минимальное расстояние не менее 300 метров между торговыми объектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной и табачной продукции, и социальными объектами всех типов, включая места массового пребывания граждан (парки, скверы, площади), — сказано в обращении.

Парламентарий предложил создать четкие инструкции по точному измерению расстояний между объектами.

— Считать расстоянием от социального объекта всю его территорию, а не только здание, а у торговой точки — одну из входных дверей в помещение, — пояснил он изданию РИА Новости.

Депутат отметил, что от жителей многоквартирных домов разных регионов поступает много обращений с просьбой ужесточить нормы, касающиеся предельных расстояний от образовательных и других учреждений до точек розничной продажи алкоголя и табака.

По его наблюдениям, в последние годы растет число алкомаркетов, включая те, что расположены вблизи образовательных, медицинских и спортивных объектов, детских и игровых площадок, а также мест массового скопления людей.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в 2024 году число алкомаркетов в России выросло на 13% и достигло 45 тысяч точек. В Новосибирской области их сейчас 1 188.

Напомним, что в Новосибирске с большим скрипом проходило обсуждение «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Постановлением были определены такие границы продажи алкоголя: 50 метров от предприятий торговли и 25 метров от предприятий общественного питания по кратчайшему расстоянию от входа (либо от каждого входа, если их больше одного) для посетителей в образовательную организацию или ее территорию. Но это постановление корректировала прокуратура.

В сентябре 2025 законодательное собрание Амурской области предложило увеличить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями до 500 тысяч рублей.

В республике Алтай планируется ввести полный запрет алкомаркетов, розничной продажи алкоголя, в том числе «наливаек», в многоквартирных жилых домах, а также вблизи детских садов и школ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более 8000 человек направили к врачам-наркологам.

Источник фото:  нейросеть Шедеврум

641

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : магазин Госдума алкоголь


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
29/11/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирский театр показал сказку Андерсена в эстетике мультивселенных
28/11/25 19:00
Культура Общество
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
С бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова сняли судимость
28/11/25 12:30
Право&Порядок
Прямой поезд вновь запустят из Новосибирска в Беларусь
28/11/25 12:00
ВЭД Общество
Коммерческая недвижимость: финансирование проектов для строительства достигло нового уровня
28/11/25 11:25
Финансы
Российские математики уходят в IT и аналитику
28/11/25 11:00
Бизнес Образование Общество
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять