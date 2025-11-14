Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Porsche 911

Стала известна сумма самого большого транспортного налога в Новосибирске, который подлежит к уплате в 2025 году. Это налог должен заплатить владелец автомобиля Porsche 911. Для региона машины этой марки являются штучными.

— В Новосибирской области самый большой транспортный налог, исчисленный к уплате за 2024 год за одно транспортное средство, составляет 292 455 рублей. Марка автомобиля – «Porsche 911», — говорится в ответе управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос Infopro54.

Указанный автомобиль в 2023 году уже был рекордсменом в части размера транспортного налога. В 2024 году его сместил автомобиль Ferrari (владельцу насчитали 310 500 рублей налога). В текущем года Porsche 911 вернулся на прежнее место.

Цены на новый автомобиль этой марки у дилеров в Москве по состоянию на ноябрь 2025 года начинаются от 22,8 миллиона рублей. Стоимость сильно варьируется в зависимости от комплектации и двигателя. Например, модель с двигателем 4.0 л (525 л.с.) предлагается за 57,9 миллиона рублей. На онлайн-площадках продаются автомобили с пробегом. Цена на них зависит от года выпуска и состояния авто.

Ранее редакция сообщала, что налоговая выявила почти 300 новосибирцев, занизивших цены при продаже автомобилей.