Рекламодателям

Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Porsche 911

  • 14/11/2025, 16:37
Автор: Мария Гарифуллина
Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Porsche 911
Этот автомобиль относится к категории люксовых, и при исчислении налога применяется повышающий коэффициент

Стала известна сумма самого большого транспортного налога в Новосибирске, который подлежит к уплате в 2025 году. Это налог должен заплатить владелец автомобиля Porsche 911. Для региона машины этой марки являются штучными.

— В Новосибирской области самый большой транспортный налог, исчисленный к уплате за 2024 год за одно транспортное средство, составляет 292 455 рублей. Марка автомобиля – «Porsche 911», — говорится в ответе управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области на запрос Infopro54.

Указанный автомобиль в 2023 году уже был рекордсменом в части размера транспортного налога. В 2024 году его сместил автомобиль Ferrari (владельцу насчитали 310 500 рублей налога). В текущем года Porsche 911 вернулся на прежнее место.

Цены на новый автомобиль этой марки у дилеров в Москве по состоянию на ноябрь 2025 года начинаются от 22,8 миллиона рублей. Стоимость сильно варьируется в зависимости от комплектации и двигателя. Например, модель с двигателем 4.0 л (525 л.с.) предлагается за 57,9 миллиона рублей. На онлайн-площадках продаются автомобили с пробегом. Цена на них зависит от года выпуска и состояния авто.

Ранее редакция сообщала, что налоговая выявила почти 300 новосибирцев, занизивших цены при продаже автомобилей.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 591

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цены на автомобили транспортный налог люксовые автомобили


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский Музыкальный театр нашёл середину между пьесой и кинохитом
14/11/25 19:00
История Культура Общество
В центре Новосибирска появилась последняя парковка
14/11/25 18:30
Город Общество Транспорт
«Подгоняют под себя»: у российских компаний растет интерес к частным облачным технологиям
14/11/25 18:00
Бизнес Технологии
В Новосибирске завершились публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год
14/11/25 17:45
Власть
Вячеслав Буцаев уходит из хоккейного клуба «Сибирь»
14/11/25 17:42
Отставки и назначения Спорт
Жителя Новосибирска арестовали на пять суток за экстремистскую надпись на стене
14/11/25 17:30
Общество
Российская сеть фастфуда выпустила стаканы с изображением Бугринского моста
14/11/25 17:00
Бизнес Общество
Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Porsche 911
14/11/25 16:37
Общество
Снежная и тёплая погода ожидает новосибирцев на выходных
14/11/25 16:00
Общество
Новосибирские предприниматели настаивают на упрощении требований к киоскам
14/11/25 15:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске провели презентацию робота для оказания первой помощи
14/11/25 14:00
Общество Технологии
Новый пешеходный мост в Новосибирске будет готов к концу года
14/11/25 13:40
Власть
Субсидируемые авиамаршруты из Новосибирска получат дополнительную поддержку
14/11/25 13:00
Власть Транспорт
Логопед из Новосибирска назвала признаки нарушения речи у детей
14/11/25 12:35
Медицина Общество
Российская экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
14/11/25 12:16
Финансы
В стоматологических и IT-компаниях Новосибирска нашли неуплаченные налоги
14/11/25 12:00
Бизнес Власть
ПСБ: Предприниматели активно используют депозиты для сохранения и приумножения средств
14/11/25 11:10
Финансы
МУП «Энергия» сокращает треть сотрудников в Новосибирске
14/11/25 11:00
Власть Город
«Копеечных лекарств скоро не будет»: в новосибирских аптеках физраствор подорожал более чем на 40%
14/11/25 10:00
Общество
Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска
14/11/25 9:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять