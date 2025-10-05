Эксперты посчитали средний возраст подержанных автомобилей в Новосибирской области

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили рынок подержанных автомобилей в Новосибирской области, выделив три категории продавцов: официальные дилеры, профессиональные перекупщики и частные лица. Исследование показало, что самые свежие по возрасту автомобили традиционно предлагают дилеры, в то время как частные продавцы часто выигрывают в цене.

Средний возраст автомобилей в регионе снизился по сравнению с прошлым годом, наиболее заметно — у дилеров. В китайском сегменте машины от частных лиц имеют средний возраст 6,5 лет, тогда как у перекупщиков — 2,1 года, а у дилеров — 3,5 года. Среди российских машин самый старый парк у частников — 19,9 года, а дилеры предлагают значительно более свежие варианты — 8,2 года. В европейском сегменте самыми молодыми оказались автомобили у перекупщиков — 7,9 лет.

Что касается пробега, в китайском и европейском сегментах самые «ходовые» машины у частных продавцов. Средний пробег китайского автомобиля у частника составляет 68 690 км, тогда как у дилера — 30 621 км. В российском сегменте лидером по пробегу стали автомобили у перекупщиков — 163 797 км.

Ценовая динамика разнонаправлена. Китайские автомобили у дилеров подешевели на 715 тысяч рублей и сейчас стоят в среднем 2,4 миллиона рублей. У частных продавцов цены на них, напротив, выросли на 57 тысяч рублей. Российские автомобили у частных лиц подорожали рекордно — на 752 тысячи рублей, достигнув в среднем 1,1 миллиона рублей. В итоге самые доступные по цене предложения по-прежнему можно найти у частных продавцов.

Ранее редакция рассказывала, как участники авторынка относятся к изменениям схемы расчета утильсбора.