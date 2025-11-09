В Новосибирской области дешевеют новые китайские автомобили

В октябре 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирской области снизилась до 3,69 млн рублей. Это на 2,2% меньше, чем в сентябре. К таким выводам пришли аналитики Авто.ру.
Больше всего потеряли в цене автомобили от китайских производителей. Средняя стоимость таких машин составила 3,57 млн рублей, что на 17 тысяч ниже результата прошлого месяца. Например, внедорожник Tank 300 стал дешевле на 4,3% (до 4,53 млн рублей), Chery Tiggo 4 — на 2,2% (до 2,11 млн рублей), Chery Tiggo 9 — на 1,3% (до 4,37 млн рублей).
Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, продолжила расти и пробила отметку в 1,7 млн рублей (+3%).
— Вверх цену толкает рост числа объявлений новой марки Tenet, которых стало в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее. Эта тенденция сохранится до конца текущего года, — говорят эксперты.
Напомним, в Новосибирской области продолжают расти продажи автомобилей с пробегом. В октябре 2025 года количество таких сделок увеличилось на 9% по сравнению с октябрем прошлого года и на 8% по сравнению с сентябрем.
Ранее редакция сообщала, что эксперты посчитали средний возраст подержанных автомобилей в Новосибирской области.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
