В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

По итогам 2020 года в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили 190 черных кредиторов и 12 организаций с признаками финансовых пирамид. Для принятия мер реагирования материалы расследований переданы в правоохранительные и надзорные органы. Больше всего финансовых нелегалов было обнаружено в Иркутской, Омской областях и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В Сибири остаются распространенными нелегальные схемы по выдаче займов населению. Отмечается, что черные кредиторы маскируются под микрофинансовые организации или ломбарды, предлагая гражданам получить деньги в короткие сроки.

— Однако на деле люди, решившие сотрудничать со злоумышленниками, рискуют потерять свое имущество, а также столкнуться с незаконным взысканием задолженности. Пандемия в прошлом году не повлияла на методы работы нелегалов в Сибири: черные кредиторы предпочитали действовать в «офисах», — уточнили в пресс-службе.

При этом главной тенденцией 2020 года в целом по стране стал переход финансовых мошенников в онлайн, особенно организаторов финансовых пирамид.

— В прошлом году в регионах Сибири Банк России выявил небольшое количество финансовых пирамид. При этом сохраняется вероятность столкнуться со злоумышленниками в сети. В 2020 году около половины всех выявленных по стране в целом финансовых пирамид действовали через Интернет. Их «проекты» были совершенно разными — вложения в криптовалюту, инвестиции на бирже, покупка недвижимости. Все чаще мошенники привлекают людей через «мессенджеры» и аккаунты в социальных сетях. Я напоминаю, что если участника финансового рынка нет в реестрах и справочниках Банка России, это нелегал. Проверить это можно на сайте регулятора или в мобильном приложении ЦБ-онлайн, — отметил Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России. Он добавил, что одними из главных признаков финансовых пирамид являются высокая гарантированная доходность и обещание выплаты дополнительной прибыли за привлечение новых участников.

В 2020 году Банк России выявил свыше 1,5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 821 черный кредитор, 222 финансовые пирамиды и около 400 нелегальных форекс-дилеров. Более подробная информация об итогах работы регулятора в данном направления размещена на сайте Банка России.