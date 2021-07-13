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Лазерное удаление шрамов и рубцов: особенности и преимущества процедуры

  • 13/07/2021, 09:48
Вследствие травмы, ожога или хирургической операции на теле образуются рубцы. Они не несут угрозу здоровью, но являются косметическим недостатком.

Устранить его поможет лечение рубцов лазером в МЛЦ. Об особенностях этой процедуры мы расскажем дальше.

Виды шрамов

Шрамы бывают разных видов. Многие сталкиваются с образованием келоидов. Это выпуклые шрамы, которые сильно заметны на теле. Иногда возникают красные и коричневые шрамы. Цвет первых обусловлен скоплением крови в тканях, а вторых — большим количеством пигмента меланина.

Первые 6 месяцев шрам заживает самостоятельно. Сделать его менее заметным помогут специальные кремы и мази. Через полгода шрам можно удалить с помощью лазера.

Преимущества процедуры

Лазерное удаление рубцов — это эффективная процедура. Она имеет ряд преимуществ:

  • безболезненность, так как врач наносит на кожу защитный гель, также в самом лазере предусмотрена охлаждающая насадка;

  • универсальность, так как лазер может лечить рубцы разного типа и размера;

  • безопасность, так как лазерный луч проникает на заданную глубину и не затрагивает здоровые ткани.

Лазер является одним из лучших способов борьбы с разными образованиями на коже. В том числе с его помощью можно удалить родинку, по этой ссылке https://mlc.kz/service/naevus-removal/ можно записаться на процедуру.

Особенности проведения процедуры

Лазерный луч глубоко проникает в рубцовую ткань и создает в ней микроперфорации. Благодаря этому некрасивый шрам или рубец практически полностью исчезает, а на его месте образуется здоровая ткань.

Для достижения максимального эффекта, необходимо пройти несколько процедур фракционной шлифовки. Их количество определяется в индивидуальном порядке, исходя из площади и глубины поражения кожи. Стандартный курс включает в себя от 4 до 6 сеансов. Один сеанс по времени занимает не более 20 минут. В период прохождения лечения не рекомендуется посещать сауну и бассейн, активно тренироваться в спортивном зале, протирать кожу средствами на основе спирта.

Чтобы процедура прошла максимально комфортно, зону, которая будет подвергаться воздействию лазером, обезболивают специальным кремом. После шлифовки образуется корочка. Она самостоятельно отшелушивается примерно через неделю.

Результат удаления шрама лазером – едва заметный рубец. Он выравнивается с уровнем кожи и по цвету становится практически идентичным. Поэтому он больше не будет доставлять дискомфорт и вселять неуверенность в себе.

Лазерная хирургия в MLC

Доверять свое здоровье и красоту нужно только проверенным медицинским центрам. Вот сайт клиники лазерной медицины mlc.kz, которая имеет хорошую репутацию в Алматы. В штате работают квалифицированные специалисты. Они гарантируют безопасность и эффективность лазерных процедур.

Спектр медицинских услуг MLC широкий. Можно сделать лазерное омоложение, шлифовку, эпиляцию, удаление шрамов, рубцов, сосудистых звездочек и другие процедуры.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : Красота и здоровье


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