АО «РЭС»: реализация комплексной программы по работе с потерями имеет высокую эффективность

Предприятие активно продолжает реализацию долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии на территории Новосибирской области. В конце октября были подведены очередные итоги ее выполнения.

За 9 месяцев 2019 года на территории региона проведены проверки более 744 тысяч приборов учета электрической энергии как у физических, так и у юридических лиц. По результатам проверок за отчетный период оформлено 2 605 актов о неучтенном потреблении электроэнергии на 39,34 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило около 118 млн. рублей.

Специалисты АО «РЭС» проводят целый комплекс как технических, так и организационных мероприятий. Отметим, что в маршруты рейдов, в ходе которых выполняется осмотр приборов учета и снятие контрольных показаний, в первую очередь включаются объекты, где имели место факты недопуска энергетиков. Препятствование проведению проверок с высокой степенью вероятности позволяет предположить факт незаконного потребления. Кроме того, немало полезной информации дает анализ потребления и оплаты электроэнергии, результатов работы линейного персонала или пофидерный анализ. Всё чаще достоверным источником информации о возможных фактах незаконного потребления становятся сообщения неравнодушных граждан, направленные посредством сервисов обратной связи АО «РЭС».

Наряду с проверочными мероприятиями специалисты Общества ведут среди потребителей планомерную работу по пресечению воздействия на приборы учёта магнитным полем. На сегодняшний день более 95% приборов учёта потребителей в Новосибирской области уже оснащены антимагнитными пломбами, что, безусловно, также оказывает значительное влияние на сокращение коммерческих потерь в электрических сетях АО «РЭС».

В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. За 9 месяцев 2019 года по 117 таким фактам сотрудниками предприятия проведены мероприятия по привлечению к административной и уголовной ответственности.

Достижение подобных результатов отражается и на потребителях. Важно понимать, что незаконное потребление электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, что способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках, чревато отключением электроснабжения и возникновением пожаров. А пресечение фактов хищения электроэнергии позволяет снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня и обеспечить должное качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Поэтому АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищениями электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании