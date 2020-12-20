Новосибирцам выдано 28,6 тысяч кредитов

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2020 года было выдано 13,07 млн. потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-ноябре 2019 года – 17,72 млн. ед.).

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года было выдано 1,26 млн. потребительских кредитов. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи потребкредитов – на 21,5% (в ноябре 2019 года – 1,60 млн. ед.). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем снижение оказалось «символическим» — на 0,4% (в октябре 2020 года – 1,26 млн. ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в ноябре 2020 года было выдано в Москве (64,2 тыс. ед.), Московской области (55,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (48,1 тыс. ед.), а в республиках Башкортостан (44,1 тыс. ед.) и Татарстан (42,0 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Приморский край (-28,3%), Свердловская (-26,4%), Ростовская (-26,3%), Тюменская (-25,8%) и Кемеровская (-25,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 12,1% и 16,6% соответственно.

В Новосибирской области за 11 месяцев выдано 28 656 кредитов. Это на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

— Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с прошлым годом снизилась более чем на четверть, — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне.

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