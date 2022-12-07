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Мошенники пытались нажиться на смерти девочки, погибшей в аварии под Новосибирском

  • 07/12/2022, 17:55
авария страховые выплаты
Страховщик сообщил, что к нему за выплатами пока не обратился ни один пассажир автобуса, попавшего в ДТП.

Филиал «Росгосстраха» в Новосибирской области предотвратил попытку юридических посредников ввести в заблуждение семью семилетней девочки, погибшей при опрокидывании пассажирского автобуса в Татарске, сообщили в пресс-службе страховщика.

Трагедия произошла 8 ноября: пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту Татарск-Рождественка, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В этот момент в салоне находились 14 пассажиров и водитель. В результате ДТП несколько пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести; семилетний ребенок погиб.

Гражданская ответственность перевозчика была застрахована в «Росгосстрахе». Компания готовилась выплатить страховое возмещение в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОПП) и ожидала обращения от пострадавших.

Как рассказали в Новосибирском филиале «Росгосстраха», первым после трагического ДТП в компанию поступил пакет документов на страховую выплату за погибшего ребенка.

— В соответствии с законом об ОСГОПП, родственникам полагается страховая выплата в размере 2 млн рублей и деньги на погребение — до 25 тыс. рублей. Присланные документы были в полном порядке, но сотрудников компании насторожил тот факт, что за выплатой обращается не мама ребенка, а посредник — по выданной доверенности, —пояснили редакции в пресс-службе компании. —  Внешне все было по закону, но на всякий случай сотрудники регионального центра урегулирования убытков в Новосибирске обратились к коллегам в агентский центр «Росгосстраха» в Татарске с просьбой переговорить с матерью погибшей. Тут и выяснилось, что на нее вышли неизвестные ей ранее люди и пообещали свое содействие по получению денег от страховой компании. Взамен, по ее словам, попросили оформить на них доверенность и подписать договор, в котором услуги по его сопровождению оцениваются в 20% (около 400 тыс рублей). Убитая горем женщина, недавно похоронившая дочь, спорить не стала и подписала все документы. Хотя не факт, что в итоге она получила бы хоть какие-то деньги.

Сотрудники «Росгосстраха» рассказали маме погибшего ребенка, что проблем с выплатой страхового возмещения нет: чтобы получить выплаты, законные представители погибшего пассажира должны обратиться с заявлением в ближайший офис «Росгосстраха» и предоставить пакет документов. Узнав об этом, женщина тут же пошла к нотариусу и отозвала выданную ей доверенность, затем написала заявления в «Росгосстрах» — на предварительную выплату и выплату страхового возмещения. Компания в установленные законом сроки осуществила предварительную выплату. Оставшаяся часть суммы страхового возмещения будет выплачена по истечении 30 дней от даты получения страховщиком полного пакета документов — в соответствии с ФЗ №67 «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью имуществу пассажиров». Погребением ребенка занималась компания-перевозчик, после предоставления документов «Росгосстрах» выплатил ей возмещение — 25 тыс. рублей.

В пресс-службе страховщика редакции также рассказали, что до сих пор в компанию не поступили документы ни от одного пассажира, который пострадал  в этом ДТП. Собеседник Infopro54 не исключил, что с ними тоже пытаются «работать» мошенники, а также констатировал, что случаи мошенничества с выплатами по обязательному страхованию ответственности перевозчиков пассажиров учащаются.

Напомним, размер выплаты страхового возмещения рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением правительства РФ №1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма — ушибы или ссадины — оценивается в 1 тыс. рублей. В случае, если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения определяется путем их суммирования.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирская область находится в топ-10 регионов РФ по количеству мошенничеств при автостраховании.

Фото: pixabay.com — Rico_Loeb

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Рубрики : Право&Порядок Страхование

Регионы: Новосибирск

Теги : Страховое мошенничество выплата пассажиру при ДТП авария страховые выплаты


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