Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, насчитали ущерб 118 млн

Напомним, ЧП произошло в сентябре 2023 года. Самолет, которым управлял Белов, летел из Сочи в Омск. На борту находились 161 пассажир и 4 члена экипажа. При посадке в Омске выяснилось, что произошла утечка гидравлической жидкости

В Барабинский районный суд Новосибирской области поступило дело бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова. Его подозревают в нарушении правил безопасности полетов (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом заявили в пресс-службе судов региона.

— Белов при отсутствии препятствий для осуществления безопасной посадки воздушного судна в аэропорту назначения в Омске, в нарушение правил эксплуатации воздушного судна, легкомысленно посчитав, что топлива достаточно для следования на запасной аэродром в Новосибирске, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска, самонадеянно рассчитывая на предотвращение аварийной ситуации, — говорится в сообщении.

Из-за поломки и выпущенных шасси самолет начал потреблять больше топлива. Возникла угроза отказа двигателей, и пилот был вынужден совершить экстренную посадку в поле Убинского района Новосибирской области.

Лайнер получил повреждения, но все пассажиры и экипаж остались целы. Ущерб авиакомпании оценили в 118 миллионов 930 тысяч 300 рублей.

Причины посадки вначале расследовала одна комиссия, но спустя несколько месяцев ее заменили. В декабре 2023 пилотов попросили уволиться. В апреле стало известно, что пилот, посадивший самолет под Новосибирском, работает грузчиком и таксистом.

После этого инцидента Росавиация в превентивных целях распространила по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета.

