Рекрутеры рассказали, почему отказывают соискателям-новосибирцам в приеме на работу

В Новосибирской области 58% работодателей, которые используют платформу Talantix для автоматизации подбора сотрудников и анализа причин отказов, отклоняют кандидатов из-за несоответствия требованиям вакансии. Лишь 25% рекрутеров утверждают, что не сталкивались с такими случаями.

Работодатели региона чаще всего сталкиваются с несоответствием требованиям вакансий среди рабочего персонала и топ-менеджеров — по 24% случаев. На втором месте — ИТ-специалисты с 19%. Реже проблема возникает при найме сотрудников в области финансов и бухгалтерии, автомобильного бизнеса и розничной торговли — по 14%. Также в эту категорию попадают специалисты по продажам, обслуживанию клиентов, транспорту и логистике — по 10%.

Основные причины отказов в трудоустройстве связаны с отсутствием опыта работы по специальности (39% работодателей), проверкой службой безопасности (36%) и несоответствием корпоративной культуре (31%). Реже отказывают из-за внешнего вида (25%), неумения общаться и нежелания учиться (по 22%), вредных привычек (19%) или отсутствия образования (11%). Возраст и пол кандидата редко становятся причиной отказа (8% и 6% соответственно).

Кандидатов из финансового и бухгалтерского секторов (58%), сферы продаж (57%) и строительства (57%) чаще всего отклоняют из-за недостатка квалификации. Опыт особенно важен в автобизнесе (50%), для руководителей (48%), в логистике (45%) и производстве (43%), где его отсутствие становится серьезным препятствием для трудоустройства.

Служба безопасности часто становится преградой для сотрудников автомобильной отрасли (55%), логистики (50%), производства (48%) и рабочих (44%). В продажах (45%), производстве (35%) и административной сфере (33%) главная причина отказов — трудности в общении. Неопрятный внешний вид особенно мешает административным работникам (33%), специалистам по продажам (30%) и сотрудникам автобизнеса (25%).

— Несоответствие навыков ожиданиям бизнеса остаётся одной из ключевых проблем подбора, особенно в массовом найме. Использование инструментов автоматизации, таких как Talantix, помогает работодателям анализировать причины отказов, видеть слабые места в процессе и адаптировать стратегию найма. Такой подход делает подбор более точным и прозрачным, а компании — конкурентоспособными на рынке труда, — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Напомним, что количество вакансий на рынке труда в Новосибирской области к ноябрю 2025 года снизилось на 23% к 2024 году. В большинстве отраслей у бизнеса снова появилась возможность по выбору кандидатов.

