Рекламодателям

Рекрутеры рассказали, почему отказывают соискателям-новосибирцам в приеме на работу

  • 20/11/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Рекрутеры рассказали почему отказывают соискателям-новосибирцам в приеме на работу
Больше всего вопросов к опыту работы по заявленной в вакансии специальности

В Новосибирской области 58% работодателей, которые используют платформу Talantix для автоматизации подбора сотрудников и анализа причин отказов, отклоняют кандидатов из-за несоответствия требованиям вакансии. Лишь 25% рекрутеров утверждают, что не сталкивались с такими случаями.

Работодатели региона чаще всего сталкиваются с несоответствием требованиям вакансий среди рабочего персонала и топ-менеджеров — по 24% случаев. На втором месте — ИТ-специалисты с 19%. Реже проблема возникает при найме сотрудников в области финансов и бухгалтерии, автомобильного бизнеса и розничной торговли — по 14%. Также в эту категорию попадают специалисты по продажам, обслуживанию клиентов, транспорту и логистике — по 10%.

Основные причины отказов в трудоустройстве связаны с отсутствием опыта работы по специальности (39% работодателей), проверкой службой безопасности (36%) и несоответствием корпоративной культуре (31%). Реже отказывают из-за внешнего вида (25%), неумения общаться и нежелания учиться (по 22%), вредных привычек (19%) или отсутствия образования (11%). Возраст и пол кандидата редко становятся причиной отказа (8% и 6% соответственно).

Кандидатов из финансового и бухгалтерского секторов (58%), сферы продаж (57%) и строительства (57%) чаще всего отклоняют из-за недостатка квалификации. Опыт особенно важен в автобизнесе (50%), для руководителей (48%), в логистике (45%) и производстве (43%), где его отсутствие становится серьезным препятствием для трудоустройства.

Служба безопасности часто становится преградой для сотрудников автомобильной отрасли (55%), логистики (50%), производства (48%) и рабочих (44%). В продажах (45%), производстве (35%) и административной сфере (33%) главная причина отказов — трудности в общении. Неопрятный внешний вид особенно мешает административным работникам (33%), специалистам по продажам (30%) и сотрудникам автобизнеса (25%).

— Несоответствие навыков ожиданиям бизнеса остаётся одной из ключевых проблем подбора, особенно в массовом найме. Использование инструментов автоматизации, таких как Talantix, помогает работодателям анализировать причины отказов, видеть слабые места в процессе и адаптировать стратегию найма. Такой подход делает подбор более точным и прозрачным, а компании — конкурентоспособными на рынке труда, — отмечает Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Напомним, что количество вакансий на рынке труда в Новосибирской области к ноябрю 2025 года снизилось на 23% к 2024 году. В большинстве отраслей у бизнеса снова появилась возможность по выбору кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

1 452

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : соискатели работа


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности, зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На Затулинке пассажиры штурмовали переполненный трамвай
20/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
Новосибирцам рассказали о самых популярных местах для зимней рыбалки
20/11/25 17:00
Общество
«Бизнес вернется в подвалы»: повышение налога для ТЦ Новосибирска приведет к миграции предпринимателей
20/11/25 16:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рекрутеры рассказали, почему отказывают соискателям-новосибирцам в приеме на работу
20/11/25 15:00
Бизнес Общество
На форуме в Новосибирске суп из лабуб назвали успешной стратегией для ритейла
20/11/25 14:30
Бизнес Общество
Дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске
20/11/25 14:00
Бизнес Власть
Почти 200 тысяч официально не работающих новосибирцев ждет проверка
20/11/25 13:00
Бизнес Власть Медицина Общество
В Новосибирске сделали макет оперного театра из трех тысяч деталей
20/11/25 12:12
Общество
Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году
20/11/25 11:00
Медицина Общество
Брошенные машины новосибирцев начали передавать в собственность мэрии
20/11/25 10:00
Власть
Интенсивность движения самолетов в Толмачево вырастет в два раза
20/11/25 9:30
Бизнес Транспорт
Прокуратура настаивает на строительстве в Новосибирске четырех школ за семь млрд
20/11/25 9:00
Власть Образование Общество
Новосибирские компании увеличили расходы на кибербезопасность на 43% за год
20/11/25 8:00
Бизнес Технологии
«Мы поменяли свой хлеб на чужой»: шеф-повар Сырников на форуме в Новосибирске назвал вызовы для русской кухни
19/11/25 19:40
Бизнес Общество
Выставка «Картина года» в Новосибирске картинами не ограничилась
19/11/25 19:00
Город Культура Общество
У новосибирских дачников нашли более 500 неиспользуемых земельных участков
19/11/25 18:00
Власть Недвижимость Общество
Более 300 тысяч Пушкинских карт-2026 оформили молодые сибиряки
19/11/25 17:26
Финансы
В прокуратуре прокомментировали сроки сдачи концессионных школ в Новосибирске
19/11/25 17:00
Власть Образование Общество
В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
19/11/25 16:00
Власть Общество Право&Порядок
На форуме "Дикоросы" в Новосибирске провели шаманский обряд очищения
19/11/25 15:35
Общество
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять