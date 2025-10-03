Новосибирские предприниматели получили возможность оформить кредитные каникулы

С начала октября 2025 года предприниматели и самозанятые в России, в том числе и Новосибирской области, получили право оформить кредитные каникулы вне зависимости от того, снизилась выручка или нет. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Согласно закону, каникулы можно брать раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько.

Максимальная сумма кредита составляет:

для самозанятых — до 10 млн рублей;

для микропредприятий — до 60 млн рублей;

для малых компаний — до 400 млн рублей;

для средних компаний — до 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что закон распространяется лишь на кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года.

— Во время льготного периода бизнес освобождается от уплаты самого долга, но проценты будут начисляться по ставке, прописанной в договоре, и могут ежемесячно капитализироваться, — уточнил регулятор.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за первые семь месяцев 2025 года малые и средние предприятия Новосибирской области получили кредитов на 198,3 млрд рублей из 657,6 млрд рублей, выданных в целом по Сибири. При этом задолженность новосибирских МСП на 1 августа составила 330,5 млрд рублей. Это боле трети кредитного портфеля по Сибири (975,3 млрд рублей).

По словам управляющего ВТБ в Новосибирской области Сергея Никулина, снижение процентной ставки в текущем году положительно сказалось на восстановлении спроса на кредитные продукты. Он также отметил, что доступ к льготному финансированию остается приоритетным для малого и среднего бизнеса.

Однако директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Андрей Ганган отмечал, что, предлагая льготные кредиты, государство подталкивает бизнес в сторону заемных средств.

— Если выбирать, что государство должно стимулировать, то это, скорее, долевое, а не долговое финансирование Мы привыкли, что финансовая инфраструктура у нас — это банки и кредиты. Их механизмы проще и понятнее, но концептуальнее и правильнее стимулировать именно рынок капитала, — уверен эксперт.

