На дефицит газа пожаловались Владимиру Путину новосибирцы

  • 17/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы пожаловались Путину на дефицит газа
Обращение на прямую линию президента — способ вынести обсуждение проблемы на федеральный уровень

Несколько жителей региона, а также директор газораспределительной компании «АльфаГазСтройСервис» Кирилл Петренко направили обращения на прямую линию президента Владимира Путина. Об этом сообщил портал «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

Главу государства просят обратить внимания на жалобы граждан, живущих в газифицированных садовых обществах региона, но лишенных возможности подключиться к «голубому топливу». Как поясняет издание, с 2024 года новосибирцы сталкиваются со сложностями при попытке подключить дома к газоснабжению. Споры по газификации рассматриваются в судах.

Кирилл Петренко также отметил, что газопроводы, построенные за счёт частных средств до принятия программы догазификации сейчас используются для неё — с бесплатным подключением, но ограниченным кругом возможных участников. В итоге жители населенных пунктов не могут пользоваться газотранспортной инфраструктурой на своей территории.

Обращение на Прямую линию Путина это попытка вывести обсуждение на федеральный уровень. Известно, что поданные таким путём обращения отрабатываются, даже если не звучат в эфире, отмечают журналисты издания.

Напомним, вопрос с поставками газа в Новосибирскую область депутаты регионального парламента подняли на декабрьском заседании комитета по ЖКХ.

Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов подтвердил, что Новосибирская область сегодня дефицитна с точки зрения газоснабжения. По его словам, свободные лимиты существуют только для программы догазификации населения.

— Сейчас идет проектирование перемычки на Севере. По графику оно должно завершиться в первом квартале 2027 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2028 и 2029 годы. Это программа и инвестиции «Газпрома». Сейчас мы подписываем с ними план-график, который выстроен под поставленные задачи, — добавил чиновник.

Он напомнил, что вопрос с дефицитом газа актуален не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов.

Ранее редакция сообщала о том, что прямая линия президента России состоится 19 декабря. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Прямая линия президента газификация Владимир Путин


Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
