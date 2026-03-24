Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Лишь 10% из более чем 52 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в России обладают официально оформленными правами на общее имущество. Отсутствие таких прав является ключевой проблемой для их газификации. Об этом статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий рассказал в канале Росреестра в социальной сети Max.

Бутовецкий также отметил, что Росреестр представил в правительство РФ законопроект, предусматривающий установление права долевой собственности на общее имущество для владельцев садовых участков без необходимости дополнительных процедур, подобно тому, как это делается с общим имуществом в многоквартирных домах. Данное нововведение должно упростить процесс оформления прав.

Имущество общего пользования в СНТ охватывает всю территорию товарищества, за исключением индивидуальных садовых участков. На этой территории могут быть размещены дороги, инженерные сети, мусорные контейнеры, спортивные площадки и другие объекты.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 18 марта 2026 года в регионе подано 49 597 заявок на газификацию от частных лиц, заключено 36 495 договоров, обеспечена возможность подключения 61 108 домов, выполнено 22 380 подключений.

Социальная поддержка включает компенсации расходов на газификацию и субсидии на оборудование. В 2022 году компенсацию получили 30 человек, в 2025 – 962, на 1 марта 2026 – 232.

