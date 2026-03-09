Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 — 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Стартовая цена контракта составляет почти 69 млн рублей. Он должен быть исполнен в три этапа до конца 2028 года.

Напомним, по данным на начало марта, количество домовладений, подлежащих догазификации в регионе, увеличилось до 81 тысячи, из них 7,8 тысяч на территории СНТ. Общий объем финансирования мероприятий догазификации составляет 20,3 миллиарда рублей из средств «Единого оператора газификации». В 2026 году планируется затратить на догазификацию 2,8 миллиарда рублей, сообщал глава МинЖКХ области Евгений Назаров.

С начала реализации программы догазификации, жителями Новосибирской области подано 49 176 заявок на догазификацию. ГРО обеспечили техническую возможность подключения (проложили газопроводы по улицам и сделали отводы) 61094 домовладениям, непосредственно подключено к газу 22 024 домовладений.

В декабре 2025 года комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания депутаты поднимали вопрос о ситуации с поставками газа в регион, прежде всего, для промышленных предприятий. Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов сообщал, что сейчас идет проектирование перемычки на газопроводах на Севере. По графику оно должно завершиться в первом квартале 2027 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2028 и 2029 годы. Это программа и инвестиции «Газпрома».

Ранее редакция сообщала о том, что на дефицит газа пожаловались на прямую линию Владимиру Путину новосибирцы.