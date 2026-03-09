Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ее реализация будет рассчитана на 20 лет

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 — 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Стартовая цена контракта составляет почти 69 млн рублей. Он должен быть исполнен в три этапа до конца 2028 года.

Напомним, по данным на начало марта, количество домовладений, подлежащих догазификации  в регионе, увеличилось до 81 тысячи, из них 7,8 тысяч на территории СНТ. Общий объем финансирования мероприятий догазификации составляет 20,3 миллиарда рублей из средств «Единого оператора газификации». В 2026 году планируется затратить на догазификацию 2,8 миллиарда рублей, сообщал глава МинЖКХ области Евгений Назаров.

С начала реализации программы догазификации, жителями Новосибирской области подано 49 176 заявок на догазификацию. ГРО обеспечили техническую возможность подключения (проложили газопроводы по улицам и сделали отводы) 61094 домовладениям, непосредственно подключено к газу 22 024 домовладений.

В декабре 2025 года комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания депутаты поднимали вопрос о ситуации с поставками газа в регион, прежде всего, для промышленных предприятий. Руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов сообщал, что сейчас идет проектирование перемычки на газопроводах на Севере. По графику оно должно завершиться в первом квартале 2027 года. Строительно-монтажные работы запланированы на 2028 и 2029 годы. Это программа и инвестиции «Газпрома».

Ранее редакция сообщала о том, что на дефицит газа пожаловались на прямую линию Владимиру Путину новосибирцы. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : тендер газоснабжение газификация

29
0
0
Предыдущая статья
Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Автор: Юлия Данилова

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» — представитель владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» в рамках арбитражного дела подал заявление о наложении ареста на счета и имущество компании в пределах цены иска — 300 млн рублей. Сообщение опубликовал генеральный директор ООО «ЮЛКМ» Артемий Березиков.

В конце февраля МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

Читать полностью

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В карантинных районах также изымают домашний скот в личных подсобных хозяйствах. Животные уничтожаются. В ведомстве заверили, что за изъятый скот гражданам положена компенсация. Для этого нужно заполнить документы, которые выдаются при изъятии. Ранее аграрии-собеседники Infopro54 заявляли, что никакой информации о выплате компенсации у них не было. Публично эту тему собеседники не комментировали, ограничиваясь признанием, что «ситуация сложная».

Читать полностью

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году новосибирцы потратили в аптеках на лекарственные препараты от ожирения 793 млн рублей. Это на 150% больше, чем в 2024 году (317,8 млн рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в DSM Group. Объем продаж упаковками вырос на 107% — до 150 тысяч.

— Спрос сохраняется и в 2026 году. Так в январе жители региона заплатили за лекарственные препараты от ожирения уже 81 млн рублей, на 84% больше, чем годом ранее. Всего было приобретено 14,3 тысячи упаковок (+62%), — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики» центра обработки данных. Судя по тендерной документации, речь идет об увеличении количества видеопотоков, обрабатываемых блоком видеоаналитики. В документах фигурирует оборудование, реализованное на базе программного обеспечения «Визирь» производства ООО «ЦРТ», а также «FindFace Multi» производства ООО «НТех лаб».

У заказчика имеется 3000 средств видеомониторинга, передающих в ЦОД посредством единой сети передачи данных и защиты периметра безопасности видеопоток. Новая система должна выполнять биометрическую идентификацию и верификацию от 330 до 600 лиц в секунду, а также поддерживать базу данных до 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных).

Читать полностью

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Автор: Оксана Мочалова

Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Читать полностью

Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) о признании банкротом ООО «ВПК Ойл». Эта компания является владельцем единственного нефтеперерабатывающего завода в регионе, расположенного в рабочем поселке Коченево. Сумма исковых требований составляет 3 491 592 727,64 рубля. На данный момент заявление еще не принято к производству.

Этот иск стал очередным эпизодом в череде событий вокруг предприятия. В конце февраля директор «ВПК Ойл» Евгений Беленецкий официально уведомил о намерении компании инициировать собственное банкротство. В списке кредиторов тогда фигурировали 12 организаций, включая МКБ. В начале марта аналогичное уведомление о намерении подать заявление о банкротстве завода опубликовало московское ООО «Гуру».

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Бизнес

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Авто Общество

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Власть Общество

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Бизнес Общество

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Общество

Новосибирским студентам задержали стипендию на два месяца

Власть Право&Порядок

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Недвижимость

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Бизнес

Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

Медицина Общество

Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Общество

Морозы до -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Бизнес Власть

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Власть Город

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Власть Общество

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

Власть Общество

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Бизнес

Сибирскую косметику и шоколад оценили за рубежом

Бизнес

Российский бизнес приостанавливает размещение рекламы в Telegram

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности