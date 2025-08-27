Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции

Мероприятие проводилось в рамках проекта «РЫБЕ ЖИТЬ!», цель которого – восстановление популяции сазана в Новосибирском водохранилище и реке Обь.

Организаторами акции выступили Зеленое движение «ЭКОНАВИГАТОР», Новосибирская областная Федерация рыболовного спорта и Сибирская межрегиональная ассоциация по воспроизводству и сохранению водных биоресурсов «Аквакультура».

В экологической акции приняли участие более 50 представителей предприятий и организаций Новосибирска, участники мероприятия собрались у Поклонного креста в селе Новопичугово. С приветствием к собравшимся обратились организаторы акции, они поблагодарили собравшихся и сообщили, что последнее зарыбление здесь проводилось в 1992 году, выразили надежду на то, что проект будет долгосрочный. А его реализация обеспечит не только рост численности сазана, но и сохранение биоразнообразия экосистемы региона.