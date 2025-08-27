Просрочка по ипотеке в Новосибирске в среднем составляет более двух млн рублей

Совокупный портфель просроченной ипотеки в Новосибирской области на июль 2025 года составил 3,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом он вырос в два раза (1,68 млрд). Аналогичная динамика по просроченному кредиту: в среднем в Новосибирске это 2,3 млн рублей (1,1 млн). При этом население трудоспособного возраста (15 лет и старше) в регионе сократилось с 1,68 до 1,38 млн человек, констатировали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Самый большой рост просрочки в округе за четыре года наблюдался в Республике Тыва — 1452%. Это самая серьезная динамика по регионам России. Совокупная просрочка в регионе выросла со 137 млн до 2,1 млрд, средний размер просроченного кредита — с 1 до 16 млн. Трудоспособное население Тывы при этом сократилось со 137 до 129 тысяч человек.

В лидерах по объему просроченного ипотечного портфеля в округе — Красноярский край: 3,3 млрд рублей (2,27 млрд), средний размер просроченного кредита вырос за 4 года с 1,5 до 3,8 млн рублей. При этом работоспособное население в регионе сократилось с 2,27 до 1,45 млн человек.

— Динамика усреднённого показателя среднего просроченного ипотечного долга не очищена от инфляции, но даже в таком виде данный показатель отражает скорость закредитованности и неспособности работающих граждан погашать взятую ипотеку, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По его словам, если перевести средний просроченный ипотечный долг в стоимость квадратного метра в регионе, то получается, что каждый житель «профинансировал» как минимум одну комнату из-за неплательщиков, а в некоторых регионах — и целую квартиру.

Напомним, объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

В первом полугодии 2025 года в Новосибирской области было предоставлено 7243 ипотечных жилищных кредита, в том числе, 3705 под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. При этом независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что ежемесячный платеж по ипотечному кредиту 6 млн рублей, взятый сроком на 25 лет по итогам июля 2025 года в Новосибирске составлял 99,7 тысяч рублей. Это на 63,4% больше медианной заработной платы жителя города и на 95% больше потенциального остатка денежных средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов.

Ранее редакция сообщала о том, что в залоге у банков в Новосибирске 420 квартир с просроченной ипотекой.