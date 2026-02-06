IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Известные онлайн-платформы для консультаций с тарологами, парапсихологами и другими специалистами перешли под контроль новосибирских IT-предпринимателей. Они могут управлять этими активами из Германии, сообщают «Известия», которые изучили данные сайтов Astro7, Aura7, Ezoteo и Ezochat.

На этих платформах пользователи выбирают специалиста, переводят деньги и общаются в чате или по телефону. Обычно услуги оплачиваются поминутно без ограничения времени. Средняя стоимость минуты — 100 рублей. Консультируют медсестры, охранники, продавцы, кладовщики и журналисты. Некоторые из них совмещают основную работу с эзотерической практикой, отмечает издание.

Порталами aura7.ru и astro7.com управляет московское ООО «А-Контент решения». Владельцем компании является Павел Парфёнов, у которого есть новосибирский ИНН. Фирма зарегистрировала товарные знаки Astro7. В социальных сетях бизнесмен рассказывает, что до создания астрологического бизнеса работал в российском представительстве компании LG. Стоит отметить, что официальная прибыль ООО «А-Контент решения», которое управляет порталами Astro7 и Aura7, по данным издания, в 2021–2024 годах выросла с 11,4 млн рублей до 151,5 млн рублей, то есть в 13,2 раза, свидетельствует финансовая отчетность компании.

Товарный знак «Эзотео» зарегистрирован на новосибирскую компанию ООО «АИС» («Альбатрос информационные системы»). По данным сервиса «Контур.Фокус», её владелец — Дмитрий Константинов. Сайты Ezoteo в зоне .ru и Astro7 в зоне .su принадлежат индивидуальному предпринимателю Анастасии Разумовой, имеющей новосибирский ИНН. Она связана с ООО «СД Новые медиа», так как у их ИП и фирмы совпадают контактные данные.

Владельцем сервиса Ezochat.com является Дмитрий Кравцов.

Проекты Aura7 и Ezochat имеют мобильные приложения, права на которые принадлежат немецкой компании Iteora Media UG, расположенной в Дюссельдорфе. Эта фирма контролируется Станиславом Корельчуком, новосибирским предпринимателем и выпускником Новосибирского государственного университета (НГУ).

Корельчук владел «Альбатрос информационными системами». Кроме того, ему принадлежали несколько новосибирских компаний, включая «Доктор-телефон» и «Альбатрос Коммуникос». Также в его собственности находилось ООО «Пэй Окей». Белорусскому МТБанку принадлежат карты с таким же названием, а с недавнего времени в Британской Колумбии (Канада) зарегистрирована платежная система PayOk.

Ранее редакция сообщала о том, что рекламу эзотерических услуг могут запретить в России.