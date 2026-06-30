«Не гонитесь за чужими ожиданиями»: новосибирским выпускникам рекомендовали, как выбрать вуз и не пожалеть об этом

В разгар приемной кампании многие выпускники чувствуют растерянность. Вместо того чтобы поддаваться панике, стоит сделать паузу и воспользоваться несколькими простыми правилами, которые помогут отделить свои желания от навязанных стереотипов, рекомендует старший преподаватель кафедры психологи и педагогики ИЕСЭН Мария Чекалина, и заведующая кафедрой психологии и педагогики ИЕСЭН, канд. пед. наук, доцент Алевтина Ряписова.

Июль на календаре — время, когда коридоры школ пустеют, а приемные комиссии вузов, наоборот, переходят в режим нон-стоп. Для вчерашних одиннадцатиклассников наступает, пожалуй, самый волнительный этап: нужно не просто сдать экзамены, а решить, куда двигаться дальше. И если подготовка к ЕГЭ — это четкий план, то выбор специальности зачастую превращается в туманный лабиринт.

Социологические опросы показывают, что в последние годы все больше абитуриентов выбирают вузы осознанно, отходя от погони исключительно за рейтингами. Однако психологи и профориентологи сходятся во мнении, что летняя суета часто мешает главному — прислушаться к себе. Как же пройти этот путь мягко и без лишнего стресса?

Почему так трудно решиться?

Период 16–18 лет — это естественный этап поиска себя. Молодые люди впервые сталкиваются с задачей, которая не имеет единственного правильного ответа. Сложность усугубляется тем, что вокруг звучит множество голосов: родителей, друзей, блогеров, обещающих «успешный успех» сразу после диплома.

Специалисты в области профориентации часто делят абитуриентов на несколько психологических типов:

те, кто доверяет выбор близким. Это естественное желание опереться на чужой опыт, но важно помнить, что чужая карьера — это не всегда ваша история,

те, кто вдохновляется красивой картинкой. Профессия из сериалов или соцсетей может выглядеть заманчиво, но стоит заглянуть чуть глубже, чтобы понять, из чего состоит рутина,

те, кто откладывает решение. В попытке избежать ошибки можно упустить время, но и в этом нет ничего страшного — главное, вовремя сделать первый шаг.

Главная мысль, которую стоит удержать в голове в эти дни: приемная кампания — это не приговор, а всего лишь первый взрослый шаг. И делать его лучше в спокойном состоянии.

Как профессия может стать отражением личности?

Сегодня рынок труда меняется стремительно: многие рутинные задачи передаются автоматическим системам, но человеческие качества — эмпатия, гибкость ума, нестандартное мышление — выходят на первый план. Поэтому все больше вузов стараются строить обучение не вокруг узкой «формулы», а вокруг развития гибких навыков.

В этом контексте выбор специальности стоит рассматривать не как поиск источника гарантированного дохода, а как поиск среды, в которой вам будет комфортно расти. Подумайте, что вам действительно интересно делать, даже если за это не платят денег? Именно этот интерес часто становится лучшим фундаментом для будущей карьеры.

Что делать прямо сейчас: несколько мягких рекомендаций

Если вы чувствуете, что мечетесь между направлениями, не ругайте себя. Вместо этого попробуйте выполнить несколько упражнений, которые рекомендуют психологи:

Опишите свой идеальный день. Отвлекитесь от названий профессий. Подумайте: хотите ли вы проводить время за компьютером, общаться с людьми, работать с бумагами или создавать что-то руками? Сравните свои предпочтения с тем, чему реально учат на выбранном факультете.

Отвлекитесь от названий профессий. Подумайте: хотите ли вы проводить время за компьютером, общаться с людьми, работать с бумагами или создавать что-то руками? Сравните свои предпочтения с тем, чему реально учат на выбранном факультете. Изучите не только программу, но и быт вуза. Загляните в группы университета, почитайте отзывы студентов. Иногда атмосфера и коллектив значат больше, чем название кафедры.

Загляните в группы университета, почитайте отзывы студентов. Иногда атмосфера и коллектив значат больше, чем название кафедры. Попробуйте «примерить» профессию. Сейчас многие компании идут навстречу абитуриентам и проводят короткие экскурсии или дни открытых дверей на производстве. Это поможет понять, чем люди занимаются на самом деле, а не в теории.

Сейчас многие компании идут навстречу абитуриентам и проводят короткие экскурсии или дни открытых дверей на производстве. Это поможет понять, чем люди занимаются на самом деле, а не в теории. Примите право на «неидеальный» выбор. Если через год или два вы поймете, что ошиблись, — это нормально. Многие студенты переводятся на другие направления или получают второе образование. Ошибка —это не катастрофа, а ценный опыт, который помогает лучше понять себя.

Рекомендации для родителей и самих выпускников

В эти горячие недели особенно важно сохранить доверительные отношения в семье. Психологи советуют родителям не настаивать на своем выборе любой ценой, а скорее стать «ассистентами»: помочь собрать информацию, сравнить варианты, но оставить финальное слово за ребенком.

Самому абитуриенту можно посоветовать не зацикливаться на баллах как на единственном мериле успеха. Высокий проходной балл в одном вузе не гарантирует счастья, а скромный результат — не ставит крест на будущем. Важнее найти то место, где вам будет интересно учиться и развиваться.

Приемная кампания 2026 года набирает обороты. Вокруг много суеты, очередей и цифр. Но если вы чувствуете растерянность — позвольте себе взять небольшую паузу для размышлений. Ваш выбор — это не просто строчка в заявлении. Это выбор круга общения, темпа жизни и, в конечном счете, вашего ежедневного настроения на ближайшие годы.

Пусть этот путь будет не гонкой за чужими ожиданиями, а спокойным и вдумчивым поиском своего места. И помните: в любой ситуации у вас всегда есть право передумать и скорректировать маршрут. Удачи в поступлении!

Ранее редакция сообщала о том, что в топе профессий вузов у новосибирских выпускников инженерное дело и медицина.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.