Девелоперу, обманувшему дольщиков, отказали в УДО в Новосибирске

Бывший директор новосибирской строительной компании «Сумет» Владимир Зурков предпринял очередную попытку выйти на свободу досрочно. Но суд не поддержал ходатайство. Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

Напомним, ГК «СУМет» занималась возведением многоквартирных жилых домов на улицах Связистов, Пархоменко, Новосибирской и Станиславского. Но ни один из этих объектов не был сдан. В результате застройщик обанкротился, и его обвинили в хищении у дольщиков почти 900 миллионов рублей. Пострадавшими признали почти тысячу человек.

Первое судебное заседание прошло в ноябре 2013 года на футбольном поле стадиона «Заря» — так много потерпевших было по этому делу. В апреле 2016 года суд назначил Владимиру Зуркову 13,5 лет колонии. Но это заседание проходило без его участия, так как подсудимый отправился в бега. Взять экс-директора под стражу удалось лишь спустя два года в Москве. К тому времени защита Зуркова добилась для него смягчения приговора, и вместо 13,5 лет ему вменили 10 лет общего режима.

Бывший застройщик подавал на УДО уже трижды, но ни одно из ходатайств не было поддержано судом.

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