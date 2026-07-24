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Власть Недвижимость Право&Порядок

Девелоперу, обманувшему дольщиков, отказали в УДО в Новосибирске

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Это была третья попытка застройщика выйти на свободу досрочно

Бывший директор новосибирской строительной компании «Сумет» Владимир Зурков предпринял очередную попытку выйти на свободу досрочно. Но суд не поддержал ходатайство. Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

Напомним, ГК «СУМет» занималась возведением многоквартирных жилых домов на улицах Связистов, Пархоменко, Новосибирской и Станиславского. Но ни один из этих объектов не был сдан. В результате застройщик обанкротился, и его обвинили в хищении у дольщиков почти 900 миллионов рублей. Пострадавшими признали почти тысячу человек.

Первое судебное заседание прошло в ноябре 2013 года на футбольном поле стадиона «Заря» так много потерпевших было по этому делу. В апреле 2016 года суд назначил Владимиру Зуркову 13,5 лет колонии. Но это заседание проходило без его участия, так как подсудимый отправился в бега. Взять экс-директора под стражу удалось лишь спустя два года в Москве. К тому времени защита Зуркова добилась для него смягчения приговора, и вместо 13,5 лет ему вменили 10 лет общего режима.

Бывший застройщик подавал на УДО уже трижды, но ни одно из ходатайств не было поддержано судом.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал концессионера четвёртого моста заплатить 230 млн. 

Источник фото: magnific.com, автор-magnific

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : УДО суд мошенничество застройщик

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