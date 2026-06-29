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Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Автор: Юлия Данилова

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Девелопер обвинялся в хищении у дольщиков около 900 млн рублей

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрит ходатайство экс-руководителя ГК «Семет» Владимира Зуркова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Напомним, как установил суд, с 2001 по 2011 годы застройщик возводил в Новосибирске многоэтажные дома и реализовывал объекты недвижимости по заниженной стоимости.

— Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде невозможности завершения строительства, банкротства вышеперечисленных организаций и причинения существенного вреда правам инвесторов. Кроме того, в период с июля 2004 года по июль 2010 года Зурков, используя служебное положение руководителя организаций ГК «СУМет», совершил ряд хищений денежных средств, в том числе по предварительному сговору с другим лицом, — говорится в материалах суда.

Глава стройфирмы обвинялся в хищении у дольщиков около 900 млн руб. Потерпевшими по делу были признаны свыше 900 клиентов, которые так и не въехали в оплаченные ими квартиры.

В 2016 году Ленинский районный суд признал застройщика виновным. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафом в размере 1 млн рублей. Владимир Зурков также был лишен права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческой или иной организации, на срок 2 года.

Стоит отметить, что предприниматель не явился на оглашение приговора, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его смогли только через два года в Москве.

Долгострой компании на Связистов, 13/1 в итоге снесли только в 2023 году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Квартиры в объекте покупали свыше 300 дольщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские девелоперы Владимир и Антон Коноваловы скрылись от суда. По версии прокуратуры, девелоперы поставили рекорд по хищению средств дольщиков в регионе.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд обманутые дольщики новостройки долгострой

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«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Автор: Артем Рязанов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

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Новосибирская ТЭЦ-3 приступает к строительству нового котла

Новосибирская ТЭЦ-3 готовится к строительству нового котла №15. Это событие станет первым за весь постсоветский период случаем ввода новых теплогенерирующих мощностей в городе, сообщили в пресс-службе «СГК- Новосибирск». Стоимость проекта в рамках федеральной программы КОММод составляет почти 30 миллиардов рублей.

В настоящее время станция уже приступила к подготовительному этапу. На площадку доставляют краны и другую спецтехнику, обустраивается строительный городок для рабочих. Генеральным проектировщиком объекта выбрана компания «УралТЭП», известная на рынке энергетического проектирования. В ближайшее время начнется конкурс по выбору поставщика котла и электрофильтра, техническое задание для этого уже готово.

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Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

Автор: Юлия Данилова

В июне в Артеке отдыхали 34 школьника из Новосибирской области. На данный момент 29 из них вывезены в другие детский лагеря, расположенные в Краснодарском крае. Пятеро предпочли вернуться домой. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева на оперативном совещании у губернатора.

Напомним, лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.

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Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

Цель работы — изучение длительности специфического иммунитета. Оно будет проводиться до декабря 2028 года. Исполнитель должен организовать вакцинацию и последующие лабораторные исследования крови привитых добровольцев. Услуги будут оказываться на территории Новосибирска или рабочего поселка Кольцово.

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Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

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Общество

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

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Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

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