Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрит ходатайство экс-руководителя ГК «Семет» Владимира Зуркова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Напомним, как установил суд, с 2001 по 2011 годы застройщик возводил в Новосибирске многоэтажные дома и реализовывал объекты недвижимости по заниженной стоимости.

— Указанные действия повлекли тяжкие последствия в виде невозможности завершения строительства, банкротства вышеперечисленных организаций и причинения существенного вреда правам инвесторов. Кроме того, в период с июля 2004 года по июль 2010 года Зурков, используя служебное положение руководителя организаций ГК «СУМет», совершил ряд хищений денежных средств, в том числе по предварительному сговору с другим лицом, — говорится в материалах суда.

Глава стройфирмы обвинялся в хищении у дольщиков около 900 млн руб. Потерпевшими по делу были признаны свыше 900 клиентов, которые так и не въехали в оплаченные ими квартиры.

В 2016 году Ленинский районный суд признал застройщика виновным. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафом в размере 1 млн рублей. Владимир Зурков также был лишен права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческой или иной организации, на срок 2 года.

Стоит отметить, что предприниматель не явился на оглашение приговора, скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержать его смогли только через два года в Москве.

Долгострой компании на Связистов, 13/1 в итоге снесли только в 2023 году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Квартиры в объекте покупали свыше 300 дольщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские девелоперы Владимир и Антон Коноваловы скрылись от суда. По версии прокуратуры, девелоперы поставили рекорд по хищению средств дольщиков в регионе.