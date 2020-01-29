Реновация в регионах может затронуть более 20% жилого фонда

Реновация в регионах, предложенная вице-премьером Маратом Хуснуллиным, может затронуть более 20 процентов жилого фонда. Об этом говорится в сообщении Циан, аналитики которого выяснили, в каких городах представлено наибольшее число потенциально попадающих под снос зданий, сравнили стоимость жилья в «хрущевках» со среднерыночными значениями, а также сформулировали отличия в стартовых позициях реализации программы в Москве и в региональных центрах.

Отмечается, что региональные центры ощутимо отличаются от столицы по структуре застройки.

— По доле жилых домов, потенциальных участников программы, выделяются Волгоград, Красноярск и Челябинск. В них более 30% жилых зданий приходится на 5-этажки с небольшими квартирами. Эти города развивались в советское время как крупные промышленные центры, для обеспечения жильем индустриальных гигантов в них активно строились большие массивы пятиэтажных домов, — отмечают специалисты Циан.

Меньше всего таких зданий в Краснодаре (15%), Ленинградской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%). Здесь наиболее активное жилищное строительство пришлось на последние 15 лет (а в случае с Санкт-Петербургом также высока доля дореволюционных домов), поэтому и пятиэтажек в относительном выражении не так много.

В Новосибирске доля домов, потенциальных участников программы реновации, составляет 29%. Город занял седьмое место в рейтинге городов-миллионников по доле пятиэтажек в жилой застройке.

Отмечается, что средняя стоимость квартир в потенциальных участниках программы в регионах составляет 64 тыс. руб. (это лишь на 8% ниже средних значений по всему рынку). В Краснодаре, Уфе и Новосибирске средние цены практически не отличаются от общегородских уровней.

К потенциальным участникам программы при расчетах были отнесены 4-, 5- и 6-этажные панельные, блочные дома, построенные в 1955-1975 гг., а также некоторые кирпичные дома с аналогичными характеристиками (в которых средний метраж квартиры не превышает 50 кв. м.). Детальной информации относительно модальности реализации программы в настоящее время нет. Все расчеты и выводы основаны на информации о структуре жилой застройки и средних ценах квадратного метра из модели оценки Аналитического центра Циан.

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