Борьба с бензиновыми сапожками: нелегальные автозаправки переезжают из Новосибирска в сельские районы

«Феникс» на Красноармейской

На улице Красноармейской, 175 в Новосибирске в мае 2023 года правоохранительные органы и надзорные ведомства вскрыли сарай, в котором предприимчивый горожанин организовал подпольную АЗС. Расположенная в частном секторе заправка торговала 95-м бензином по 40 рублей за литр, 92-м — по 38. Ревизоры обнаружили, что топливо наливалось из одного бака. Емкости с бензином были изъяты.

— По данному факту возбуждено исполнительное производство в отношении физического лица о прекращении торговли топливом, в отношении лица, осуществляющего незаконную реализацию топлива, составлен протокол по ст. 9.1 закона Новосибирской области (торговля в неустановленном месте). Проводится проверка соблюдения пожарного, земельного законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— С этой сетью покончено. У владельца были шесть точек по городу. Но он получил штраф в 100 тысяч. Сейчас он еще на 100 будет оштрафован, — рассказал Infopro54 президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Владелец этой точки на видео, снятом «Народным фронтом», грустно признал, что бензиновый «бизнес» теперь он закрывает. Штраф в размере 100 тысяч рублей стал хорошей мотивацией для решения. До этого, напомним, в январе 2022 года именно на Красноармейской, 175 произошел крупный пожар — загорелась цистерна с бензином. К счастью, емкость не взорвалась. Больше 50 пожарных успели потушить возгорание до перехода огня на жилые дома, стоящие по соседству. После этого нелегальная заправка была возрождена и проработала еще полтора года.

Октябрьский район лидирует по числу нелегальных АЗС в Новосибирске. Топливом тут торгуют из легковых, грузовых машин, из пассажирских автобусов, прицепов, контейнеров, гаражей, бочек, пристроек к жилым домам. В прошлом году были возбуждены 53 административных производства в отношении правонарушителей и произведены 11 изъятий. Впервые в истории Новосибирска именно в Октябрьском районе несколько бензиновых торговцев по решению суда получили солидные штрафы за торговлю в неустановленном месте в размере 100 тысяч рублей, по данным пресс-центра мэрии Новосибирска.

По закону «Об административных правонарушениях Новосибирской области» нарушение статьи 9.1. за торговлю в неустановленных местах физическим лицам грозит штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, юридическим — от 30 до 50 тысяч. Повторное нарушение грозит опустошить карман физлица на сумму от 4 до 5 тысяч, юрлицу придется заплатить от 70 до 100 тысяч рублей. Мэрия Новосибирска обратилась в администрацию губернатора региона с просьбой внести изменения в областной закон и увеличить максимальный штраф для физических лиц за незаконную торговлю бензином.

Сейчас формируется новая судебная практика в отношении торговцев нелегальным бензином. Районная администрация подает иск о запрете торговли в неустановленных местах. За каждый факт продажи, то есть неисполнения решения суда, положена судебная неустойка — 100 тысяч рублей. По данным администрации Октябрьского района, такой штраф получили уже 7 человек.

Вся таблица Менделеева

Нелегальные АЗС, как грибы после дождя, в Новосибирске начали «расти» примерно два года назад. По оценке экспертов, первоначально в областном центре работали около 30 стационарных и передвижных торговых бензиновых точек. В прошлом году их число выросло более чем в два раза — до 70 серых автозаправок. Сейчас таких АЗС снова около 30. Естественно, не раз проводилась экспертиза топлива.

— За два года практика показала, что бензин там может быть очень разный. От «самовара» (это кустарно изготовленное топливо, которое к ГОСТу не имеет никакого отношения) до вполне нормального бензина, который получен нелегально по серым схемам с НПЗ. В любой точке вам не дадут никаких документов и сертификатов качества. Это лотерея, — уверяет эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов.

— В целях установления соответствия качества заявленного продавцом бензина марки Аи-92, изъятого в ходе одного из проведенных специалистами управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска рейда, образцы проб были направлены на экспертизу в испытательную лабораторию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ФБУ «Кузбасский ЦСМ», Кемерово. Согласно полученному заключению, основанному на результатах проведенных испытаний, образец автомобильного топлива марки Аи-92 не соответствует требованиям ГОСТ Р 51105-2020 «Топливо для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия». Кроме того, по заключениям эксперта, образец представленного топлива для использования в качестве моторного топлива для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания непригоден, — пишет пресс-центр мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

Бензин с нелегальных АЗС проверяли как новосибирские эксперты, так и кемеровские.

Эксперты говорят, чем чревата экономия на сомнительном топливе. Букет проблем можно приобрести сразу же после заправки на АЗС в старом контейнере, а можно и спустя время столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

— Как мы оцениваем в первую очередь топливо? По той цифре, которая написана на колонке, по тому октановому числу, которое рекомендует производитель. Мы других показателей топлива не знаем. Естественно, октановое число у топлива неизвестного происхождения будет ниже. По другим характеристикам топлива может быть полный разброс. Оно может сильно отличаться по содержанию фактических смол, по фракционному составу — по видам углеводородов. От этого зависит, как топливо будет гореть, с какой скоростью, какое количество тепла будет выделяться. С точки зрения физики и химии процесс сложный. У владельцев автомобилей могут быть проблемы. Если октановое число не соответствует, мы получим детонационное сгорание. Это явление очень опасное для современных двигателей. Если двигатели 80-90-х годов это как-то переживали, то современные моторы очень нежные и не очень надежные. Если мы туда будем несоответствующее топливо заливать, то при детонационном сгорании двигатель выйдет из строя. Детали в таком случае лопаются, оплавляются, разваливаются. Можно получить серьезные механические повреждения. За одну поездку двигатель может превратиться в груду железа, — говорит Виталий Лисин, доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, Омск. — Фракционный состав будет влиять на температуру горения, на скорость распространения пламени, на скорость сгорания смеси. Если слишком быстро, то это опять детонация, если слишком медленно, то мы снижаем КПД двигателя, расход растет, тяга падает, детали двигателя перегреваются. Мы можем перегреть двигатель. Это может дать о себе знать не сразу, не после заправки, а постепенно накапливаться.

«Обувная» столица России

Бензиновые заправки на колесах в народе прозвали «сапожками». Расследование про такие новосибирские АЗС на колесах в конце прошлого года выпустил столичный журналист Эдуард Петров. Кстати, после выхода фильма в эфир, говорят новосибирские эксперты, количество «сапожков» в регионе стало уменьшаться. Дала эффект и операция силовиков, которая проходила одновременно со съемкой фильма, и планомерная работа по изъятию имущества нелегальных торговцев топливом, которая ведется уже два года.

— Выход репортажа на федеральном канале свою роль сыграл, но еще большую роль сыграла правоприменительная практика. Здесь нужна неотвратимость наказания — у тебя в любой момент могут изъять имущество. Та маржа, которая появляется от торговли, должна нивелироваться риском. Когда этот баланс появится, тогда эта деятельность станет невыгодна. Сейчас практика нарабатывается, что процессы по возврату изъятого затягиваются на месяц-два. Составлен перечень физлиц, которые попадают под это правонарушение, и к ним уже применяются меры взыскания — это около 100 тысяч рублей, что является ощутимым для такой торговли. Если раньше они постоянно в те же точки вставали, то сейчас этого уже практически нет, — считает Александр Стефанов.

Всего по Новосибирску только за минувший год были изъяты во время рейдов 50 транспортных средств, металлических контейнеров и гаражей. С начала 2023 года 17 объектов, которые были задействованы в реализации «серого» топлива, отправлены на штрафстоянки. Больше всего оборудования на нелегальных АЗС, по данным городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, изымается в Октябрьском, Ленинском, Заельцовском и Калининском районах.

— С октября прошлого года только на наши стоянки поставлены около 60 передвижных АЗС — от Ларгуса до бензовозов и междугородних автобусов. Диапазон автомобилей большой. Но у всех отсутствует сертификация. Все они торгуют на честном слове. На учете в ГИБДД они не состоят, — сообщил Сергей Лацких.

В Первомайском районе тоже ведут свою борьбу с нелегальными АЗС и преуспели в этом.

— С заправкой на Бердском шоссе мы воевали больше года. Добились ее самоликвидации. Особая благодарность журналистам, которые придали проблему огласке, и это помогло. Я уже нашел, как эвакуировать этот грузовик, нашел, куда его потащат и кто потащит. И тут он исчез, так уж совпало. Но остается вопрос о существовании таких заправок на частной земле. У муниципальных и районных властей полномочий, чтобы препятствовать работе таких АЗС, уже нет. Я не могу на частную территорию лезть, —рассказал Infopro54 заместитель главы Первомайского района по экономике и доходам Артем Роговский.

Замглавы добавил, что эту проблему можно решить только совместной работой муниципальной, региональной власти и правоохранительных органов. В полицию о таких АЗС на частной земле сообщили.

— Как правило, это «прикормленные» места, есть точки в гаражах, в частном секторе, на выездных дорогах. На Краснояровском шоссе стоят прямо на границе города и области, — говорит Александр Стефанов.

Кстати, «стояние на границе» вполне объяснимо. Если в Новосибирске таким топливным продавцам могут влепить крупный штраф, то правоприменительная практика в районах не поспевает за областным центром.

— Если два года назад власть не знала, что с этим делать, то сейчас есть и практика, и ряд судебных решений. Четкое понимание, что их поймают и они останутся без имущества, играет ключевую роль. В районах Новосибирской области и муниципалитетах, где такая практика не налажена, эти торговцы чувствуют себя более свободно. Новосибирск идет впереди и опытом делится, — считает Стефанов.

Буквально на днях состоялось крупное совещание с сельсоветами Новосибирского района по этому поводу.

— Во всех регионах по-разному. Но наиболее массово это распространено и наиболее успешно с этим борются в Новосибирской области. Есть перспектива, что в недалеком будущем эта проблема будет решена, — уверен Сергей Лацких.

Куда деть запасы контрафактного топлива?

Однако не стоит забывать о том, что рост числа нелегалов регулярно происходит на фоне увеличения цен на бензин на АЗС легальных участников рынка. Российский топливный союз 1 июня сообщил, что в ряде регионов активизировались «серые» заправщики. Из-за оптового повышения цен на топливо выросла стоимость литра в рознице. Бензин на теневых заправках стал стоить на 5-8 рублей меньше, чем на легальных АЗС, сообщают «Известия».

Единственный вопрос, который до сих пор не решен, — это утилизация изъятого топлива. Эксперты затрудняются назвать его количество, потому что оно хранится на сети стоянок. А судьбу части контрафакта еще не решил суд. Но проблема уже назрела — на свалку топливо не отвезешь, в бензобак тоже не зальешь.

— На наших стоянках находится ряд объектов, переоборудованных кустарным способом, в которых находится топливо, если его можно так назвать. Минпромторг в этом плане инертно работает. В сентябре 2022 года было решение комиссии при правительстве области, где замгубернатора Сергей Семка указал, что должен быть назначен объект для утилизации данного вида топлива. Та котельная, которая была указана, в Красном Яру, оказалась закрытой. И по сей день вопрос не решен, хотя мы обращались к экологам, об этом знает Роспотребнадзор, — сообщил Infopro54 Сергей Лацких.

Он уверяет, что хранить этот опасный груз будут столько, сколько нужно. Но учитывая, что борьба с нелегальными автозаправками еще не завершена, объемы изъятого топлива будут только нарастать.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко подорожал бензин.