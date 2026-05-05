Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

При этом чиновник отметил, что в ходе подготовки к заключению концессии МУП «Энергия» будет проводить все необходимые гидравлические испытания.

— Там, где на основании этих испытаний будут выявлены повреждения, будут проводиться ремонтные работы. Ни одна котельная в городе Новосибирске не останется без гидравлических испытаний и проведения минимальных видов работ, —подчеркнул Зайков.

Вопрос о заключении третьего концессионного соглашения был поднят осенью 2024 года, когда возникли проблемы с подготовкой к зиме части жилищного фонда Новосибирска.

В конце 2025 года гендиректор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев отмечал, что мэрия Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» обсуждают вопрос о третьей концессии. Речь идет о части инфраструктуры, подведомственной МУП «Энергия». Он пояснял, что в МУП «Энергия» сейчас остались объекты, которые были реконструированы либо модернизированы в нулевых- десятых годах.

Предварительно, в третью концессию тогда планировалось включить 11 локальных источников, из них 4 — частных, и 7 — источники МУП «Энергии», расположенные в зонах теплоснабжения заводов «Луч» и «Искра» вместе с теплосетями.

— Совместно с собственниками этих источников мы будем решать вопросы имущественного характера: как именно мы зайдем в эти зоны теплоснабжения. Например, понятно, что на территорию «Искры», которая работает с гособоронзаказом, нас никто не пустит, но в зоне предприятия есть сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, три ЦТП, принадлежащие муниципалитету, — говорил Дмитрий Перязев.

Напомним, в настоящее время, СГК в лице «Новосибирской теплосетевой компании», заключила с мэрией Новосибирска две концессии. Одну на реконструкцию сетей теплоснабжения на 4,9 млрд рублей и 10 лет, вторую на ремонт котельных.

