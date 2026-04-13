Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

В Новосибирске работы по обновлению тепловых сетей стартовали ещё до наступления планового летнего ремонтного сезона. Бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в СГК) вели их в условиях действующего отопительного периода. Такой подход требует больше усилий, но позволяет избежать массовых отключений в самые холодные месяцы. Местная зима длится почти 240 дней, и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии часто требует нестандартных решений.

Потребители не ощутили перебоев с отоплением — ресурс подавался по временным схемам. В итоге стабильное теплоснабжение сохранилось для более чем 116 многоквартирных домов, а также для школ, детских садов и других социальных объектов.

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», всего специалисты обновили 6,2 километра трубопроводов, в том числе крупные магистральные трубопроводы, транзитные и внутриквартальные сети. Самые протяжённые отрезки тепломагистралей находились на улицах Трикотажная, Щетинкина, Бориса Богаткова и на Комсомольском проспекте.

Например, на Комсомольском проспекте заменили 670 метров труб диаметром 325 миллиметров. От этого участка зависит качество теплоснабжения шести жилых домов, школы, общежитий и ещё трёх объектов. Кроме того, параметры отопления на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Вокзальной магистрали и на территории вокзала «Новосибирск-Главный».

Есть и ещё один тип сетей — транзитные трубопроводы, которые расположены в технических подвалах многоквартирных домов. В отопительный сезон энергетики обновили 2,4 километра таких сетей. Наибольшие объёмы работ выполнили в доме №2 на улице Чемской (443 метра) и в доме №23/1 на улице Нарымской (411 метров).

В 2026 году планы компании остаются масштабными. С учётом капитального и текущего ремонта энергетики намерены обновить 61 километр теплосетей — столько же, сколько и в прошлом году. В приоритете остаются магистральные сети.

Ключевые объекты для замены расположены на улицах Связистов, Серебренниковской, Космической, Петухова и Кропоткина. Длина каждого из этих отрезков — от 570 до 808 метров. Также в планах капитальный ремонт теплосети на улице Зорге (686 метров, диаметр 300 миллиметров). Внутриквартальные сети обновят на улицах Троллейная, Перевозчикова и Сибиряков-Гвардейцев. Параллельно компания продолжит модернизацию насосных станций и тепловых пунктов.

