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Эффект продления амнистии капиталов для российской экономики

Директор по макроаналитике КИБ банка «Открытие» (ПАО) Дмитрий Харлампиев:
  • 16/05/2019, 11:55
Harlampiev

— Вторая волна амнистии капиталов – c 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года- согласно данным Минфина РФ, поспособствовала декларированию более 10 млрд. евро. Однако отметим, что это только остатки по иностранным банковским счетам, без учета неденежных активов (недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и т. д.). Сравнить результативность второй волны амнистии с первой (она продолжалась с июля 2015-го по 30 июня 2016 года) в денежном выражении затруднительно, поскольку нет официальных данных о номинальном объеме задекларированных средств в тот период. Однако количество поданных деклараций выросло более чем в 2,5 раза – до 11,7 тыс. Отметим, что отличительной особенностью второго этапа амнистии стала  возможность декларировать зарубежные счета, не только открытые по состоянию на 01.01.2018, но и закрытые на дату представления декларации при условии, что такие счета открывались до 01.01.2018 года.

Продление амнистии еще на год предложено по инициативе президента РФ. Эта мера ориентирована на тех, кто решил перевести свой бизнес в специальные административные районы (САР) РФ. Третья волна будет проходить с 1 июня 2019-го по 29 февраля 2020 года, то есть в течение 9 месяцев. Учитывая уже во многом отработанные и налаженные механизмы первых двух этапов, такой срок может быть вполне достаточным. Условия амнистии капиталов третьей волны можно назвать сравнительно более жесткими. В частности физические лица могут в нем участвовать только в случае фактической репатриации ими денежных средств, а также при перерегистрации подконтрольных им иностранных компаний в САР. Вероятно, это может оказаться осложняющим фактором для отдельных бизнесменов. Едва ли эффект от репатриации капиталов в контексте экономического роста в РФ в целом окажется существенным и длительным, хотя это в определенной степени может позитивно сказаться на самих САР в Калининградской области и Приморском крае.

Фото: пресс-служба банка

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