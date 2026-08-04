Пустые дворы в Новосибирске психологи называют «цифровым аутизмом среды»

Цифра вместо реальности

Вы наверняка замечали эту сцену: летний вечер, идеальная погода, а во дворе вашего многоэтажного дома пусто. Тишина, какой не бывало даже в самые суровые зимы вашего собственного детства. А где же дети? Они там, где всегда — каждый в своей комнате, уткнувшись в светящийся прямоугольник. Пальцы порхают по экрану, ленты соцсетей листаются с гипнотической размеренностью. Ребёнок вроде бы при деле, даже возбуждён, но взгляд пустой, а на любой призыв выйти на улицу реагирует так, будто ему предложили отправиться в ссылку.

— Знакомая картина? Мы, психологи, называем это явление «цифровым аутизмом среды» — не клиническим диагнозом, а тем особым состоянием погружённости в «виртуальный кокон», когда живое общение и спонтанная игра начинают вызывать почти физический дискомфорт. Но есть мощнейшее, веками проверенное противоядие, и имя ему — дворовая игра. Конкретно та, что впитана в наш культурный код — «казаки-разбойники», — говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН ФГБОУ ВО «НГПУ» Татьяна Рюмина.

Что крадёт гаджет, кроме времени

Для начала разберёмся в механизме катастрофы. Смартфон или планшет даёт ребёнку идеально предсказуемую среду. Алгоритм всегда дружелюбен, интерфейс подстраивается под пользователя, награда в виде лайка или нового уровня приходит ровно тогда, когда её ждёшь.

— Нейробиологи уже бьют тревогу: дофаминовая система ребёнка привыкает к коротким, гарантированным и не требующим реальных усилий вознаграждениям. Живой мир — с его непредсказуемостью, необходимостью договариваться, терпеть неудобства и ждать — начинает восприниматься как враждебный и «неинтересный». Именно так формируется то, что мы метафорически зовём «аутизмом смартфонного века»: добровольное замыкание в «стерильной цифровой скорлупе», бегство от живой сложности в упрощённый «пиксельный рай». И самое тревожное — атрофируется важнейшая психическая мышца: способность к спонтанной социальной импровизации, — констатирует Татьяна Рюмина.

Двор как реанимационное отделение социального мозга

А теперь перенесёмся во двор, где затевается игра в «казаков-разбойников». На первый взгляд — беготня и крики. Но под этим хаосом скрыта тончайшая социальная материя, которая и есть лекарство.

— С чего начинается игра? С переговоров. Нужно собрать две команды, и это не алгоритмический процесс. Лидеры должны «считать» настроение приятелей, где-то уступить, где-то проявить настойчивость, кого-то уговорить. Никакой искусственный интеллект не моделирует такой сложности переговорного процесса, где ставки реальны: обидишь Ваню — он уйдёт и команда развалится, — комментирует Рюмина.

По ее словам, так ребёнок учится считывать живые, микроскопические изменения мимики, интонации, позы — тот самый невербальный язык, который катастрофически беднеет при экранном общении.

— Дальше – правила. Они в «казаках-разбойниках» не прописаны жёстко, как в компьютерной игре. Они возникают и корректируются на ходу. Ага, разбойники прячутся слишком далеко? Давайте ограничим территорию тем забором. Казаки слишком быстро бегают? Введём правило «замирания». Это же настоящее законодательное собрание в миниатюре! Ребёнок учится тому, чему не научит ни одно приложение: правила не спускаются свыше, они создаются людьми для общего удобства и могут меняться по договорённости. Это фундамент демократического сознания и, что важнее, лекарство от выученной беспомощности. Ведь в гаджете правила жёстко заданы кодом, ты их не создаёшь, ты им подчиняешься. А здесь ты — соавтор реальности, — подчеркивает эксперт.

Эмоциональные качели, которые лечат душу

Но самый мощный терапевтический эффект игры, по мнению психолога, – в её эмоциональной амплитуде. Проследите за ребёнком в течение одной партии.

Вот он разбойник, сердце колотится, он затаился в кустах, всё тело напряжено —это чистый, первобытный страх быть пойманным, смешанный с восторгом.

Вот его заметили — взрыв адреналина, рывок, бегство.

Поймали? Обида, разочарование, может, даже слёзы.

Через минуту он уже казак, и вот он вместе с товарищами прочёсывает территорию, предвкушая победу.

— За час игры ребёнок проживает такой спектр состояний, какой за неделю скроллинга ленты не получит. И что критически важно — это переживания в безопасном контексте, с реальными людьми, которые тут же, во дворе, учат его с этими чувствами справляться. «Ты чего ревёшь, это же игра! Давай ещё раз, мы их точно сделаем!», — поясняет психолог НГПУ.

Рюмина подчеркивает, что смартфон предлагает суррогат эмоций — острых, но упакованных в стерильную упаковку. Переключил видео, закрыл игру — и неприятное чувство исчезло. Дворовая игра такой роскоши не даёт. Обиду на проигрыш приходится пережить, переварить, принять. И выйти на новый раунд. Это и есть закалка эмоциональной устойчивости, та самая прививка от невзгод, которую не поставишь через экран.

— Родители часто спрашивают: как оторвать ребёнка от гаджета? Ответ прост и страшен одновременно: выйти с ним во двор. Не отправить — «иди погуляй», — а прийти вместе. Вспомнить своё детство, расчертить мелом стрелки, воскликнуть азартно: «Кто со мной в казаки-разбойники?» Поверьте, магия этой игры сильнее магии алгоритма. Потому что никакой, даже самый совершенный гаджет не даст того, что даёт двор: жаркого шёпота убегающих ног, хруста веток под кедами, запаха летней пыли и острого, ни с чем не сравнимого счастья общей тайны, когда ты, задыхаясь, вваливаешься в штаб и кричишь: «Я знаю, где они прячутся!» Это не просто игра. Это реанимация детства. И время для неё — сейчас, пока стоит такое чудесное лето, — резюмирует Татьяна Рюмина.

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