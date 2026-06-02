О том как вырастить микрозелень на подоконнике рассказала ученый из Омска

Домашний огород становится всё популярнее среди тех, кто заботится о своём здоровье. Вырастить витаминную зелень можно прямо на подоконнике, не имея дачи и специальных навыков.

Микрозелень — молодые ростки овощных, травяных и злаковых культур — содержит в разы больше витаминов, чем взрослые растения. По словам экспертов, всего несколько ростков способны обеспечить суточную норму полезных веществ.

Наиболее полезны для микрозелени:

Брокколи (содержит сульфорафан);

Подсолнечник;

Руккола;

Листовые культуры (горчица, салат);

Горох;

Редис;

Свёкла.

Важно помнить: паслёновые культуры (картофель, томаты, перец) для микрозелени не подходят из-за повышенного содержания соланина.

Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Коцюбинская, процесс выращивания микрозелени начинается с подготовки необходимых материалов.

— Для начала потребуется пластиковый контейнер, который станет основой домашнего мини-огорода. На следующем этапе нужно определиться с субстратом — можно использовать как обычный грунт, так и специальные джутовые или льняные коврики, которые отлично удерживают влагу и считаются экологически безопасными,— рассказала эксперт omsk.aif.ru.

Посев семян требует особого внимания. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности субстрата (при использовании ковриков присыпать почвой не нужно). Затем посевы следует аккуратно увлажнить с помощью пульверизатора, стараясь не размывать субстрат. Завершающий этап подготовки — размещение контейнера в хорошо освещённом месте.

— Успешное выращивание микрозелени зависит от создания оптимальных условий. Освещённость играет ключевую роль — для нормального развития растений требуется интенсивность света в пределах 15–20 тысяч люкс. Полив должен быть умеренным, важно избегать застоя воды, который может привести к появлению плесени, — рекомендует Ольга Коцюбинская.

Скорость роста микрозелени впечатляет — от момента посева до готовности к употреблению проходит всего 5–12 дней. За этот период ростки успевают накопить максимальное количество полезных веществ, делая их ценным источником витаминов для вашего рациона.

