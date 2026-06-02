О том как вырастить микрозелень на подоконнике рассказала ученый из Омска

Автор: Артем Рязанов

Огороды в квартирах набирают все большую популярность у городских жителей

Домашний огород становится всё популярнее среди тех, кто заботится о своём здоровье. Вырастить витаминную зелень можно прямо на подоконнике, не имея дачи и специальных навыков.

Микрозелень — молодые ростки овощных, травяных и злаковых культур — содержит в разы больше витаминов, чем взрослые растения. По словам экспертов, всего несколько ростков способны обеспечить суточную норму полезных веществ.

Наиболее полезны для микрозелени:

  • Брокколи (содержит сульфорафан);
  • Подсолнечник;
  • Руккола;
  • Листовые культуры (горчица, салат);
  • Горох;
  • Редис;
  • Свёкла.

Важно помнить: паслёновые культуры (картофель, томаты, перец) для микрозелени не подходят из-за повышенного содержания соланина.

Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Коцюбинская, процесс выращивания микрозелени начинается с подготовки необходимых материалов.

— Для начала потребуется пластиковый контейнер, который станет основой домашнего мини-огорода. На следующем этапе нужно определиться с субстратом — можно использовать как обычный грунт, так и специальные джутовые или льняные коврики, которые отлично удерживают влагу и считаются экологически безопасными,—  рассказала эксперт omsk.aif.ru.

Посев семян требует особого внимания. Семена необходимо равномерно распределить по поверхности субстрата (при использовании ковриков присыпать почвой не нужно). Затем посевы следует аккуратно увлажнить с помощью пульверизатора, стараясь не размывать субстрат. Завершающий этап подготовки — размещение контейнера в хорошо освещённом месте.

— Успешное выращивание микрозелени зависит от создания оптимальных условий. Освещённость играет ключевую роль — для нормального развития растений требуется интенсивность света в пределах 15–20 тысяч люкс. Полив должен быть умеренным, важно избегать застоя воды, который может привести к появлению плесени, — рекомендует Ольга Коцюбинская.

Скорость роста микрозелени впечатляет — от момента посева до готовности к употреблению проходит всего 5–12 дней. За этот период ростки успевают накопить максимальное количество полезных веществ, делая их ценным источником витаминов для вашего рациона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сократилось число сити-ферм, новые открываются редко.

Источник фото: нейросеть Алиса

В Новосибирской области создадут плантацию с уникальными растениями

Автор: Марина Санькова

Крупное общероссийское мероприятие объединило представителей власти, науки, крупных российских питомников, компаний в сфере ландшафта и садоводства на I Сибирской научно-ландшафтной конференции «Место, в котором хочется жить: экологичность, комфорт, безопасность».

— Созданный Единый генетико-селекционный комплекс развивается с целью обеспечения работ по воспроизводству лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, обеспечивающими повышение продуктивности, качества и устойчивости искусственных насаждений. Лесосеменная база кедра сибирского и лиственницы одна из лучших в Зауралье. Это чудо природы, созданное руками лесоводов Новосибирской области, — отметил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального минприроды Алексей Бугаков.

Чем грозит передозировка витаминами A и D

Автор: Марина Санькова

Руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о риске употребления моновитаминов.

Врач отметила, что в настоящее время, с целью быстро компенсировать нехватку определенных витаминов, специалисты часто производят препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. По словам эксперта, купить такие препараты можно без рецепта. Таким образом, люди, думая, что это полезно, наносят своему организму вред.

Чем чревато промедление в уничтожении борщевика

Автор: Марина Санькова

Старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина призвала уничтожать борщевик в начале лета, пока он не стал гигантом. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам биолога, в соке борщевика содержатся опасные вещества фуранокумарины, которые при попадании на кожу приводят к ожогам. Если сорняк вырастет до размеров гиганта, то избавиться от него будет крайне трудно. Специалист назвала лучшее время, чтобы уничтожить борщевик, и призвала это делать в мае или начале лета. Чтобы избежать травм, выкапывать борщевик нужно в защитном костюме, добавила она.

