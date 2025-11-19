«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%

Рынок кандидата приближается к рынку работодателя

В этом году рынок труда в Новосибирской области менее «горячий», чем три последние года, наем ведется компаниями более взвешенно и осмысленно. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в компании hh.ru. С января по октябрь объем вакансий в Новосибирской области снизился на 23% к аналогичному периоду 2024 года, как и в целом по стране.

— В течение 2025 года мы наблюдаем на местном рынке труда устойчивость и даже небольшой рост потребности в кадрах. Так, за полный третий квартал динамика вакансий в регионе составила +9% ко второму кварталу этого года и +1% к первому кварталу, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Драйверы роста

— Активность работодателей стабилизировалась и растет выборочно, в основном — в «синеворотничковых» направлениях, — поясняют эксперты компании.

По просьбе редакции эксперты назвали главные драйверы роста объема вакансий в Новосибирской области:

спрос на рабочий персонал (+35% 3 кв./2 кв. 2025 года),

обслуживающий персонал (+34%),

кадры из сферы транспорта, логистики, перевозок (+33%),

персонал из сферы строительства, недвижимости (+29%),

кадры для страхования (+27%),

кадры для науки, образования (+19%),

сотрудников для сферы производства, сервисного обслуживания (+19%),

сотрудников для компаний из сферы добычи сырья (+18%),

административный персонал (+16%),

кадры для компаний фитнеса и салонов красоты (+14%),

продажников (+10%),

специалистов сферы автомобильного бизнеса (в основном мастера по ремонту и обслуживанию автотранспорта) (+7%).

Небольшой рост спроса (до +3%) зафиксирован на управленцев и юристов.

Исчезает эффект «снежного кома»

При этом активность соискателей продолжает расти на фоне сжатия предложения.

— Эта система всегда находится в балансе: если резюме становится больше, то работодатели быстрее находят кандидатов и в более короткие сроки закрывают вакансии, соответственно, исчезает эффект «снежного кома», когда предложения о работе подолгу задерживаются на рынке, а к ним все добавляются и добавляются новые вакансии, — поясняют в hh.ru.

При этом собеседники редакции отмечают, что за годы кадрового дефицита среди соискателей сложилась новая традиция — обновлять резюме, даже когда они не ищут работу, чтобы оценить, что им может предложить рынок, будут ли новые предложения выгоднее тех, что у них есть сейчас. Это в итоге приводит или к увольнению и переходу на новую работу, или становится предметом торга на текущем месте работы.

Кроме того, запрос соискателей становится более широким, чем раньше. В частности, вырос интерес к удаленной работе, к формату частичной занятости, к подработке. Все это наращивает объем активных резюме.

К устойчивому балансу

В hh.ru констатируют, что рынок труда в Новосибирской области впервые за четыре года находится в состоянии баланса спроса и предложения.

— Индекс соотношения числа резюме к числу вакансий поднялся выше 4, что говорит о том, что у бизнеса появился, наконец, выбор кандидатов. Хотя и не у всех. Например, проблема дефицита медицинских кадров в регионе сохраняется (2,5 резюме на вакансию), также есть сложности с подбором в рознице и сфере производства, — пояснили в компании.

С другой стороны, исследование настроений соискателей, которое компания проводит ежеквартально, показало, что в конце 2025 года 38% жителей Новосибирской области находят работу по специальности без особых сложностей (этот показатель полностью совпадает со средними значениями по Сибирскому ФО).

Данные опроса показали, что сейчас проще всего найти новое место работы в следующих сферах:

розничной торговле (50% соискателей без труда получили работу в этом направлении),

ресторанно-гостиничном бизнесе (49%),

в сфере продаж и обслуживания клиентов (48%),

медицине, фармацевтике (47%),

строительстве, недвижимости (45%),

транспорте, логистике, перевозках, спорте и салонах красоты (по 44%),

автобизнесе (42%).

Сложности с трудоустройством сегодня возникают у работников из «беловоротничковых» сфер с высокими требованиями к квалификации кандидатов и повышенной конкуренцией за рабочие места: «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (77%), «Маркетинг, реклама, PR» (66%), «Высший менеджмент» (63%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (62%).

Точка зрения

«Как все быстро меняется…»

Анна Власова, директор Центра бизнес-мастерства «Харизма»:

— Еще совсем не так давно из каждого утюга звучало: «Людей нет и не будет! Работать некому!», и такую картину прогнозировали еще минимум на 5-7 лет.

Как быстро все меняется… Буквально за несколько месяцев среднее количество вакансий на рынке сократилось на 30%, а количество выставленных резюме увеличилось на 33%!

Итоговый индекс вакансий и резюме — 7,7, то есть на 1 вакансию сейчас 7,7 резюме. А это значит, что мы снова вернулись в рынок работодателя. И подобная тенденция наблюдается почти во всех сферах.

Это говорит о том, что компании заморозили новые проекты и проекты по расширению, а многие и уже сокращают персонал. Самое большое сокращение вакансий ― в сфере HR. Здесь остаются только те специалисты, которые умеют работать с эффективностью людей и влияют на цифры в бизнесе. Но также есть падение спрос на продажи (вот здесь я удивилась) и топ-менеджеров.

Поэтому искренний совет всем, кто сейчас работает внутри компаний: найдите в текущей деятельности больше плюсов, найдите для себя новые смыслы, покажите свою эффективность. Иначе с работой в ближайшее время будет сложновато.

Хотя если вы давно хотели взять некий саббатикал (творческий отпуск на несколько месяцев), то, возможно, для этого самое время.

Ну а для бизнеса, с одной стороны, в такие периоды всегда появляются ценные люди, а значит, можно найти лучших. С другой стороны, всегда лучше и ценнее сохранить свой костяк и создать внутри вовлеченную и сильную культуру команды, с которой можно пройти любой период.

В октябре на рынке были размещены более 30 тысяч резюме новосибирцев по рабочим специальностям. Это в 6 раз превышало количество предложенных работодателями вакансий.