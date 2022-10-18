Что несет с собой коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

Коридор затмений откроется затмением Солнца, которое придется на 25 октября. А закроется он затмением Луны 8 ноября. Специалисты в области астрологии в один голос говорят, что он повлечет за собой ощутимые перемены. Принимая во внимание тот факт, что обстановка и так накалена до предела, пока не ясно какими будут эти трансформации – положительными или отрицательными.
Один из самых известных в стране астрологов Павел Глоба говорит, что мы все «приближаемся к точке невозврата». Верить ему или нет, каждый решает сам. Но опасный период близко и связан он с изменением положения планет. В указанные даты Плутон должен встать в директную позицию и обрести мощный аспект. Считается, что эта планета управляет народом и финансовыми организациями, а еще атомной энергетикой.
Ожидается замедление движения Марса. Данное небесное тело символизирует конфликты, войны и агрессию. Опасность заключается в том, что оно приобретает ретроградность. В это время люди будут более вспыльчивыми, начнут проявлять раздражительность по самым пустяковым поводам. У многих появится желание отомстить.
Астрологи предрекают передел мира, и этот процесс затронет каждого. Нас всех ожидает череда изменений.
Грядущие две недели станут своеобразным «небесным экзаменом». Вступят в силу кармические законы, расплата за плохие деяния неминуема. Для большинства людей это станет серьезным испытанием.
Но все не так плохо, положительные моменты тоже есть. При правильном поведении в коридоре затмений реально поменять свою судьбу. Возможно, не кардинально, но коррективы внести точно получится.
Бытует мнение, что во время коридора затмения грань между Явью и потусторонним миром практически стирается. Границы, естественно, никуда не деваются, но сильно истончаются. Эзотерики используют это время для связи с духами.
Коридор затмений может принести удачу Ракам, Рыбам, Девам и Козерогам. Если представители данных зодиакальных созвездий будут вести себя рационально, то с легкостью пройдут все испытания, преодолеют пороги бурного жизненного течения. Главное — помнить об осторожности и не совершать необдуманных поступков. Подобные шаги могут обернуться крупными неприятностями.
Что касается Тельцов, представителей зодиакальных созвездий Льва, Водолея и Скорпиона, то их охватит шквал страстей, драматических событий избежать вряд ли получится. Скорее всего, они первыми попадают на «условную линию фронта». Их невольно вовлекут в события, связанные с противостоянием противодействующих сил. Главное в сложившихся обстоятельствах — не стать жертвой противоречий и чужих конфликтов.
Овнам, Весам, Близнецам и Стрельцам предстоит оказаться на периферии «событийного шторма». Примечательно, что солнечное затмение, которое произойдет 25.10.22, не несет представителям этих зодиакальных созвездий явного негатива.
Этот период характеризуется отсутствием стабильности и встрясками практически во всех жизненных сферах. Принимая во внимание данный факт, принятие важных решений лучше отложить на потом. Старайтесь не ввязываться в конфликты и споры, и уж тем более не затевайте их. Неправильные действия во время коридора затемнений легко могут нанести вред окружающим. Берегите финансы, отложите крупные траты до лучших времен.
Что касается любовных дел, то бросаться в омут с головой также не стоит. Воздержитесь от разрыва отношений и новых знакомств.
Фото с сайта pixabay.com
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