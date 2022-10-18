Что несет с собой коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

Опасный период, влекущий за собой перемены

Коридор затмений откроется затмением Солнца, которое придется на 25 октября. А закроется он затмением Луны 8 ноября. Специалисты в области астрологии в один голос говорят, что он повлечет за собой ощутимые перемены. Принимая во внимание тот факт, что обстановка и так накалена до предела, пока не ясно какими будут эти трансформации – положительными или отрицательными.

Один из самых известных в стране астрологов Павел Глоба говорит, что мы все «приближаемся к точке невозврата». Верить ему или нет, каждый решает сам. Но опасный период близко и связан он с изменением положения планет. В указанные даты Плутон должен встать в директную позицию и обрести мощный аспект. Считается, что эта планета управляет народом и финансовыми организациями, а еще атомной энергетикой.

Ожидается замедление движения Марса. Данное небесное тело символизирует конфликты, войны и агрессию. Опасность заключается в том, что оно приобретает ретроградность. В это время люди будут более вспыльчивыми, начнут проявлять раздражительность по самым пустяковым поводам. У многих появится желание отомстить.

Астрологи предрекают передел мира, и этот процесс затронет каждого. Нас всех ожидает череда изменений.

Грядущие две недели станут своеобразным «небесным экзаменом». Вступят в силу кармические законы, расплата за плохие деяния неминуема. Для большинства людей это станет серьезным испытанием.

Но все не так плохо, положительные моменты тоже есть. При правильном поведении в коридоре затмений реально поменять свою судьбу. Возможно, не кардинально, но коррективы внести точно получится.

Бытует мнение, что во время коридора затмения грань между Явью и потусторонним миром практически стирается. Границы, естественно, никуда не деваются, но сильно истончаются. Эзотерики используют это время для связи с духами.

Коридор затмений может принести удачу Ракам, Рыбам, Девам и Козерогам. Если представители данных зодиакальных созвездий будут вести себя рационально, то с легкостью пройдут все испытания, преодолеют пороги бурного жизненного течения. Главное — помнить об осторожности и не совершать необдуманных поступков. Подобные шаги могут обернуться крупными неприятностями.

Что касается Тельцов, представителей зодиакальных созвездий Льва, Водолея и Скорпиона, то их охватит шквал страстей, драматических событий избежать вряд ли получится. Скорее всего, они первыми попадают на «условную линию фронта». Их невольно вовлекут в события, связанные с противостоянием противодействующих сил. Главное в сложившихся обстоятельствах — не стать жертвой противоречий и чужих конфликтов.

Овнам, Весам, Близнецам и Стрельцам предстоит оказаться на периферии «событийного шторма». Примечательно, что солнечное затмение, которое произойдет 25.10.22, не несет представителям этих зодиакальных созвездий явного негатива.

Как избежать негативных последствий во время коридора затмений?

Этот период характеризуется отсутствием стабильности и встрясками практически во всех жизненных сферах. Принимая во внимание данный факт, принятие важных решений лучше отложить на потом. Старайтесь не ввязываться в конфликты и споры, и уж тем более не затевайте их. Неправильные действия во время коридора затемнений легко могут нанести вред окружающим. Берегите финансы, отложите крупные траты до лучших времен.

Что касается любовных дел, то бросаться в омут с головой также не стоит. Воздержитесь от разрыва отношений и новых знакомств.