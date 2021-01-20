Что такое кредитная карта с кэшбэком: основные преимущества

Что такое кредитные карты с кэшбэком

Кэшбэк – это бонус, где его размер будет зависеть от потраченной суммы. Кредитные карты с данной функцией нужно подбирать с учетом личных расходов. Как правило, банки предлагают кэшбэк на разные категории покупок.

Чтобы документ приносил максимальный доход, необходимо заранее изучить все предложения организации. Обязательно сравнить продукты по таким критериям:

Вид возврата;

категории начислений;

необходимые документы;

стоимость обслуживания;

какой процент кэшбэка.

Размер cashback устанавливают банки. Величина выплат может доходить до 10%. Может быть установлен лимит на сумму возврата. Чаще всего кэшбэк можно получить в виде скидок, баллов, денег и сертификатов.

Основные преимущества

Такое сервис выгоден не только клиентам, но и банкам. Cashback стимулирует чаще пользоваться кредиткой. Главные достоинства кредитки с кэшбэком заключаются в следующем:

В первую очередь – положительная кредитная история. Клиент зарабатывает, возвращает средства и улучшает личный рейтинг в банке. Можно делать покупки без денег на счету, расплачиваться баллами. Хороший льготный период до 2-х месяцев. Высокий процент кэшбэка. Его размер может быть неограничен. Нет необходимости выплачивать процент за пользование кредитом, но если его погашение произойдет в течение льготного периода.

Топ выгодных кредитных карт

Каждая организация имеет свои плюсы и минусы. Но есть ряд кредиток, которые имеют хороший кэшбэк.

Банк «Открытие» и его карточка Opencard. Размер cashback – до 11% у партнеров, до 3% на другие категории. Возврат осуществляется баллами (1 балл = 1 рублю). «Русский стандарт», Платинум. Размер – до 25% у партнеров, в остальных случаях – 1%. Кэшбэк возвращается в рублях. «Промсвязьбанк», Двойной cashback. Если пользователь будет оплачивать товары и услуги в специальных категориях, то кэшбэк составит от 10%. В остальных случаях – 1%. Возврат осуществляется баллами.

Заключение

Кредитка с функцией cashback – это оптимальная финансовая помощь. Система помогает сэкономить, а процент заработать. Самое важное – это выбрать выгодные кредитные карты.