Что такое кредитная карта с кэшбэком: основные преимущества

Кэшбэк – это бонус, где его размер будет зависеть от потраченной суммы. Кредитные карты с данной функцией нужно подбирать с учетом личных расходов. Как правило, банки предлагают кэшбэк на разные категории покупок.
Чтобы документ приносил максимальный доход, необходимо заранее изучить все предложения организации. Обязательно сравнить продукты по таким критериям:
Размер cashback устанавливают банки. Величина выплат может доходить до 10%. Может быть установлен лимит на сумму возврата. Чаще всего кэшбэк можно получить в виде скидок, баллов, денег и сертификатов.
Такое сервис выгоден не только клиентам, но и банкам. Cashback стимулирует чаще пользоваться кредиткой. Главные достоинства кредитки с кэшбэком заключаются в следующем:
Каждая организация имеет свои плюсы и минусы. Но есть ряд кредиток, которые имеют хороший кэшбэк.
Кредитка с функцией cashback – это оптимальная финансовая помощь. Система помогает сэкономить, а процент заработать. Самое важное – это выбрать выгодные кредитные карты.
Источник фото pixabay.com
Популярное с сайта