В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

Кроме того, с 20 мая по 15 июня добавляется ещё одно правило: в этот период нельзя ловить рыбу с любых плавсредств, включая моторные лодки. Поэтому на время нереста разрешена только береговая рыбалка, причем использовать можно лишь одну удочку, спиннинг или фидер — и не более чем с двумя крючками на человека.

Даже после окончания нереста в регионе круглый год нельзя вылавливать осетра, нельму, муксуна, тайменя, ленка, хариуса и стерлядь. Также действуют ограничения по размеру: судак — от 33 см, лещ — от 25 см, рак — от 9 см. Меньших особей нужно отпускать.

Нарушение этих правил может привести к серьёзным последствиям. Для обычных граждан штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для компаний — от 100 до 200 тысяч рублей. Суд также может конфисковать лодки и снасти. Если ущерб от незаконной ловли окажется крупным или рыба вылавливалась в местах нереста, возможна уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

