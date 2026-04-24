Новосибирский мастер рассказал, чем опасна онлайн-покупка приманок для рыбы

Рынок рыболовных товаров активно перемещается в онлайн: всё больше рыбаков ищут приманки на маркетплейсах, привлечённые широким ассортиментом, акциями и возможностью сравнить цены в пару кликов. Но стоит ли доверять таким покупкам? С одной стороны, маркетплейсы предлагают доступ к брендовым и бюджетным моделям из разных уголков страны, с другой — есть риски столкнуться с подделками, неточным описанием или товаром низкого качества.

— У каждого мастера своя рука. Каждый работает по-своему. У каждого мастера своя модель. Когда покупаешь модель у мастера, ты знаешь, у кого берёшь: изучаешь, смотришь. На маркетплейсе «висит» рыбка, а кто её делает? А у нас, мастеров, у каждого свои страницы с живыми отзывами, — пояснил мастер-воблер Сергей Соболевский Om1 Новосибирск.

Мастер рассказал, что у него накоплены отзывы от рыбаков, приобретавших его воблеры. Все замечания и предложения, высказанные рыбаками, он обязательно учитывал в последующих моделях.

— Я со всеми рыбаками общаюсь. Мне говорят, что поедут рыбачить на озеро или на реку. Говорят, какую рыбу будут ловить. И конкретно под этот запрос я подбираю модель. Могу даже покрасить изделие так, как хочет рыбак, — отметил Сергей Соболевский.

