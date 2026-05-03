Мужчину на SUP-доске унесло на остров в Новосибирске

2 мая в Новосибирске мужчину, катавшегося на SUP-доске по реке Оби, унесло сильным ветром. Он не смог самостоятельно вернуться к берегу.

— Мужчину нашли на острове Кустовой. Спасатели доставили его на берег в районе Бугринской рощи. С ним провели профилактическую беседу, так как он был без спасательного жилета и гидрокостюма, — сообщили в оперативных службах.

Инцидент обошёлся без пострадавших. Спасатели посоветовали быть осторожными на водоёмах. Кататься на SUP-доске без спасательного жилета и гидрокостюма строго запрещено. В регионе не было штормового предупреждения, но ветер внезапно усилился. Специалисты по спасению напоминают, что перед тем как выйти на воду, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели неделю пытались поймать кота на острове Кораблик в Новосибирске.