Жизнь под прицелом видеокамер: сеть камер видеонаблюдения в Новосибирске постоянно расширяется (видео))

Бизнес-антрополог Герман Тепляков в интервью редакции Infopro54 прокомментировал, какое влияние постоянное видеонаблюдение оказывает на современного человека, как это корректирует его поведение, какие риски возникают при сборе цифрового контента и как можно обелить свою цифровую видеоисторию если вы попали в неприятную ситуацию.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Куйбышева через суд добилась демонтажа камеры видеонаблюдения.
Видео — Infopro54, режиссер монтажа: Наталья Курнаева, иллюстрация — скрин из видео.
Рубрики :
Регионы:
Теги :