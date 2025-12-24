Жизнь под прицелом видеокамер: сеть камер видеонаблюдения в Новосибирске постоянно расширяется (видео))

Бизнес-антрополог Герман Тепляков в интервью редакции Infopro54 прокомментировал, какое влияние постоянное видеонаблюдение оказывает на современного человека, как это корректирует его поведение, какие риски возникают при сборе цифрового контента и как можно обелить свою цифровую видеоисторию если вы попали в неприятную ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Куйбышева через суд добилась демонтажа камеры видеонаблюдения.