Новосибирская область стала лидером антирейтинга по числу DDoS-атак в СФО

Согласно отчету RED Security, подразделения группы МТС, за первую половину 2026 года Новосибирская область стала лидером по числу DDoS-атак в Сибирском федеральном округе. Специалисты зафиксировали порядка 700 кибератак на территории СФО в этот период. При этом округ остался на шестом месте в масштабах России по общему количеству атак, но столкнулся с одними из самых значительных инцидентов.

Наибольшую активность злоумышленников наблюдали в отношении организаций Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. В приоритете у атакующих оказались компании из сферы информационных технологий и розничной торговли. В Республике Алтай целью атак стала индустрия гостеприимства. Эксперты полагают, что выбор этих отраслей обусловлен их зависимостью от бесперебойного функционирования цифровых сервисов, что позволяет злоумышленникам максимизировать сбои в обслуживании клиентов.

Пик хакерской активности пришелся на первый квартал 2026 года, когда было отражено более 60% всех атак в макрорегионе. Самая долгая из зафиксированных атак продлилась свыше 32 часов, а ее мощность достигла более 300 Гбит/с, что является одним из рекордных показателей среди всех федеральных округов страны.