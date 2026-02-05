В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Согласно заявлению пресс-службы ВТБ, онлайн-платформы банка были включены Министерством цифрового развития в перечень приоритетных ресурсов. Данное решение обеспечит непрерывный доступ к сервисам кредитной организации, даже если будут введены ограничения на использование мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности. От пользователей онлайн-банка не потребуется никаких дополнительных действий, так как необходимые настройки будут произведены операторами связи автоматически.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отметил, что банк активно взаимодействовал с соответствующими государственными структурами для обеспечения бесперебойной работы всех финансовых услуг, доступа полезной информации и клиентской поддержки, даже в условиях возможного отключения мобильного интернета.