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Телекоммуникации

Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

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Принятые решения призваны снизить риски существенного простоя бизнеса, утраты данных, финансовых и имиджевых потерь

Облачные сервисы для бизнеса активно развиваются, становясь базой для цифровой трансформации, интеграции искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. Компании все чаще выбирают облака для запуска проектов вместо покупки собственных физических серверов.

MWS Cloud, структурное подразделение МТС, развернула для компании «Восточная Техника» облачное решение, направленное на повышение устойчивости корпоративной ИТ‑инфраструктуры к сбоям и катастрофам.

По словам Алексея Пахомова, возглавляющего МТС в Новосибирской области, ключевым преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости существенных модификаций в уже действующей ИТ‑среде заказчика.

Роман Давыдов, руководитель ИТ службы ООО «Восточная Техника», поделился, что компания удовлетворена достигнутыми итогами интеграции и полностью уверена в надежности принятого решения.

В дальнейшем обе компании намерены углублять партнерство. Стороны договорились проводить плановые мероприятия по проверке механизма аварийного восстановления (DR‑тесты) дважды в год. Такой подход позволит гарантировать постоянную готовность инфраструктуры к различным непредвиденным сценариям.

Фото: magnific.com/ Автор: magnific

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Цифровые сервисы МТС информационные технологии IT-решения

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До 400 тысяч и не больше: в ОСАГО поставят предел

Павел Дуров* внесён в список террористов и экстремистов: новосибирский IT-эксперт назвал риски для пользователей Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

Основатель мессенджера Павел Дуров* 30 июля внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Перед этим ФСБ объявила его в международный розыск по делу о содействии террористической деятельности. Infopro54 выяснил, какие последствия это может иметь для рядовых пользователей Telegram.

Людям и организациям, которых Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплатами и возмещением ущерба. Как сообщила ФСБ России, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. Основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.

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В Кировском районе Новосибирска модернизировали мобильную сеть

Компания МТС модернизировала покрытие мобильной сети в районе новосибирского «Озера Грёз». Инженеры развернули новую базовую станцию в Кировском районе города, что привело к улучшению качества связи не только в самой зоне отдыха, но и на прилегающих жилых улицах Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.

«Озеро Грёз» является востребованным местом для досуга жителей левобережья Новосибирска, предлагая разнообразные возможности: от аренды беседок, куполов и юрт до активного отдыха на воде, такого как сапбординг, катамараны и вейкбординг, а также пляжного отдыха у бассейна.

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Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

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Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

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600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

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На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

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Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

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