Новосибирский бизнес усиливает защиту ИТ-инфраструктуры

Облачные сервисы для бизнеса активно развиваются, становясь базой для цифровой трансформации, интеграции искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности. Компании все чаще выбирают облака для запуска проектов вместо покупки собственных физических серверов.

MWS Cloud, структурное подразделение МТС, развернула для компании «Восточная Техника» облачное решение, направленное на повышение устойчивости корпоративной ИТ‑инфраструктуры к сбоям и катастрофам.

По словам Алексея Пахомова, возглавляющего МТС в Новосибирской области, ключевым преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости существенных модификаций в уже действующей ИТ‑среде заказчика.

Роман Давыдов, руководитель ИТ службы ООО «Восточная Техника», поделился, что компания удовлетворена достигнутыми итогами интеграции и полностью уверена в надежности принятого решения.

В дальнейшем обе компании намерены углублять партнерство. Стороны договорились проводить плановые мероприятия по проверке механизма аварийного восстановления (DR‑тесты) дважды в год. Такой подход позволит гарантировать постоянную готовность инфраструктуры к различным непредвиденным сценариям.