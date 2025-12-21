Жительница Куйбышева через суд добилась демонтажа камеры видеонаблюдения

Куйбышевский районный суд Новосибирской области поставил точку в споре жителей многоквартирного дома. Собственница одной из квартир была против установки камеры видеонаблюдения над входом в ее жилье.

Женщина заявила, что она не давала согласие на размещение устройства, а также против съемки и дистанционной передачи информации о ней и ее семье.

— По мнению истца, это нарушало неприкосновенность частной жизни ее и ее семьи, — говорится в заявлении.

Основанием для предъявления иска в суд послужила установка ответчиками над входом в одну из квартир многоквартирного дома камеры видеонаблюдения, направленной и имеющей возможность съемки и видеозаписи, а также дистанционной передачи данных из общей территории этого дома без получения согласия собственников всех квартир дома, в том числе истца. Суд выяснил, что ответчики перед установкой камер в подъездах не проводили общее собрание собственников жилья по этому вопросу.

Решением суда исковые требования удовлетворены. Камеры видеонаблюдения должна быть демонтирована.

Напомним, в Новосибирске ежегодно растет спрос на установку камер видеонаблюдения не только в подъездах, но и квартирах. Горожане дистанционно наблюдают за детьми, животными и соседями.

Клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева связывала такое поведение горожан, в первую очередь, с повышением общего уровня тревожности.

— Потребность контроля возрастает на фоне ощущения небезопасности окружающей среды. Сейчас крайне повышена общая тревожность социума и, поддавшись этому чувству, люди начинают испытывать повышенную тревогу за детей и близких, а также за свое имущество. Дополнительным фактором служит непредсказуемость поведения соседей и окружения. А еще современные люди стали понимать, что вся надежда на обеспечение безопасности лежит исключительно на них самих и стараются сделать все возможное, чтобы себя защитить, — говорила эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что система «Безопасный город» в Новосибирской области включает более 4000 видеокамер. Они охватывают важные объекты и места массового скопления людей.