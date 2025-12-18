Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов переписал историю футбола

Российский вратарь «ПСЖ» (Французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. — Ред.) Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка против «Фламенго». Это уникальное достижение в истории футбола. Ни на чемпионатах мира, ни на клубных турнирах, ни на Кубке конфедераций, ни на молодёжных и юношеских мировых первенствах такой результат до сих пор никто не показывал.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова. Голкипер был признан лучшим игроком матча.

Сафонов играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В своём первом сезоне он провёл 17 матчей, пропустил 13 голов и семь раз отстоял «на ноль». Также он стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов, хотя в финале Лиги чемпионов не участвовал.

Межконтинентальный кубок — это футбольное соревнование между победителями главных клубных турниров Европы и Южной Америки. В нём встречались победители Лиги чемпионов УЕФА (ранее — Кубка чемпионов) и Кубка Либертадорес. С 1960 по 2003 год турнир проводился ежегодно, но затем его заменил клубный чемпионат мира. Однако в 2024 году Межконтинентальный кубок возродился. Тогда в финале встретились «Реал» и «Пачука». Победу одержал мадридский клуб.

