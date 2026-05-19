В Новосибирске устойчивый бизнес развивает корпоративный футбол

Организатором выступило ООО «Сибстекло» при содействии Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ). Межкорпоративные соревнования посвятили 81-й годовщине Великой Победы.

В турнире, прошедшем на стадионе «Спартак», участвовали десять команд, представляющих предприятия реального сектора экономики, в том числе крупнейших налогоплательщиков региона, финансовую сферу, инфраструктурные организации. Вокруг футбола объединились «Сибстекло», Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Новосибирск», ООО «ОПХ» Филиал «Сибирь» Пивоварни «Бочкарёв», ООО «Напитки Вместе», Сибирский банк ПАО Сбербанк, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», АО «Спецавтохозяйство», АО «Новосибирский патронный завод» (НПЗ), АО «Региональные электрические сети» («РЭС») и сборная Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска.

Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов охарактеризовал турнир как настоящий праздник спорта и здоровья, обратив внимание, что компании-участники заботятся не только о производственных показателях, но и о самом ценном — своих работниках.

— По линии Российского футбольного союза перед НОФФ стоит задача развивать корпоративный футбол. В будущем Федерация планирует провести отборочные игры на чемпионат России среди корпоративных команд. Турнир «Сибстекла» для нас — возможность посмотреть на потенциальных участников отбора, — отметил президент НОФФ, гендиректор ОАО «Стадион «Спартак» Артем Роговский.

Третье место Малого кубка турнира занял «Сибирский огонь» (НПЗ), второе — «Напитки Вместе», а первое — АО «РЭС». В Большом кубке «бронзу» завоевало «Сибстекло», серебряные медали достались «Сахаре» (САХ), а абсолютным победителем стала сборная Центрального округа. Всем вручили награды: сертификаты на проживание в загородном парк-отеле WOOD WOOD WOOD и посещение ресторана итальянской кухни Federico Fellini, ящики с безалкогольными напитками от компании «Бочкари».

Радость побед с игроками разделили зрители. Звание «Лучшие болельщики» получила группа поддержки «Сибстекла» в составе сотрудников и ветеранов завода.