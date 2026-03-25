ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера

Вячеслав Комков, 39-летний бывший футболист «Чкаловца-Олимпика» (Новосибирск) и «Иртыша» (Омск), назначен главным тренером ФК «Сибирь». Об этом объявила пресс-служба клуба.

Комков занял место Виктора Тренева, с которым команда прекратила сотрудничество. Вместе с Треневым ФК «Сибирь» покинул тренер вратарей Виталий Пьянченко.

Завершив футбольную карьеру, Комков перешел к тренерской деятельности. Он работал в академиях таких клубов, как «Краснодар» и «Сибирь», а также возглавлял программу молодежного футбола в последней. В начале этого года Комков был включен в тренерский штаб основной команды.

Пресс-служба футбольного клуба не раскрывает причины кадровых изменений.

