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Общество Спорт

Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Автор: Артем Рязанов

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Команды сыграли ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари

21 июня команды «Сибирь» и «Велес» провели ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари. После проигрыша в первом матче со счётом 1:4 «Сибирь» должна была одержать победу с разницей не менее чем в три мяча.

В первом матче, который прошёл 17 июня в Домодедово, «Велес» одержал уверенную победу над командой из Новосибирска со счётом 4:1. Сибирякам нужно было отыгрывать три гола. До перерыва хозяева поля дважды поразили ворота соперника: на 10-й минуте Антон Кобялко точно пробил с близкого расстояния, а в конце первого тайма он же головой отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Сибирь» не смогла продолжить успешную игру. «Велес» отыгрался, сократив отставание, а затем Антон Кобялко не смог забить пенальти. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Велеса». «Сибирь» сохранила своё место в группе «Золото» Второй лиги.

В итоге «Сибирь» одержала победу со счётом 2:1, но этого не хватило для выхода в Лигу Пари. Зато «Велес» получил повышение, а новосибирский клуб будет готовиться к следующему сезону в дивизионе «Золото» Второй лиги А.

Ранее редкация сообщала о том, что ФК «Сибирь» из Новосибирска назначил нового главного тренера.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : футбол Матч

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Одним из лидеров по темпам роста стал мягкий творог в баночке. За первый квартал спрос на этот продукт в Новосибирске увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России рост составил 60%. Также в городе вырос спрос на прессованный творог (+18%) и греческий йогурт (+31%). Общероссийские показатели по этим категориям — 16% и 38% соответственно.

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