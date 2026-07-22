Новосибирские бары заполнились болельщиками в финале ЧМ

Средний чек в барах и спортбарах Новосибирской области на заключительной неделе чемпионата мира по футболу достиг 4 203 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Количество покупок в этих заведениях увеличилось на 5%, а оборот вырос на 14%. Такими данными с редакцией Infopro54 поделились в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили потребительскую активность в регионе в период с 11 по 19 июля 2026 года с аналогичными показателями 2025 года. Выяснилось, что новосибирцы на финальной неделе мундиаля заметно активнее посещали бары и рестораны, чем год назад.

В целом по региону общепит также показал положительную динамику: средний чек в кафе, ресторанах и фастфуде вырос на 9% до 1 510 рублей. Число покупок увеличилось на 2%, а продажи в денежном выражении поднялись на 11%.

Похожая картина наблюдалась и в масштабах всей страны. Средний чек в российских барах за аналогичный период составил 3 970 рублей (+15%), число покупок выросло на 4%, а оборот заведений увеличился на 19%. Наиболее яркий всплеск активности зафиксирован в Москве, где число оплат в барах выросло на 17% (оборот +28%), и в Санкт-Петербурге с ростом на 6% и 25% соответственно.

— За неделю до финала потребители заполнили бары и точки общепита. Ажиотаж вызвали как сами матчи, так и сильный информационный шум вокруг мундиаля. В этот период люди приходили большими компаниями, тратили больше, — отметили эксперты «Чек Индекса».

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершился 19 июля. В финальном матче сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 и стала обладателем трофея. Бронзу завоевала сборная Англии, обыграв Францию в матче за третье место.

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