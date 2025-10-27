Директор новосибирской школы пойдет под суд из-за травм детей на футбольном поле

Прокурор Ленинского района утвердила обвинительное заключение по делу директора местной школы. Он обвиняется в халатности, из-за которой два ученика получили травмы. Об этом сообщила прокуратура региона.

По словам источника редакции Infopro54, речь идет о школе №72, расположенной по адресу: 2-я Чулымская, дом 111.

По данным следствия, 4 апреля 2025 года на территории школы во время спортивной игры на футбольном поле ученик получил травму, ударившись о металлический трос, натянутый для крепления сетки.

— Обвиняемый, обязанный создать и обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательной организации и нести ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, получив от подчиненных сотрудников и учащихся школы информацию о факте травмирования на территории подконтрольного ему образовательного учреждения, в нарушение требований должностной инструкции не уведомил уполномоченных лиц департамента образования мэрии города Новосибирска о чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство выяснило, что после несчастного случая в школе не создали комиссию для расследования, не провели проверку и не решили, как дальше использовать футбольное поле с неправильно закрепленными тросами.

В итоге 25 апреля другой ученик снова получил травмы поле. Его повреждения оценили как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что ребенок получил травму от рухнувших на него футбольных ворот под Новосибирском.