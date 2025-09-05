Рекламодателям

«Жизнь отдана на откуп тупым алгоритмам»: в Новосибирске участились случаи блокировки банковских карт

  • 05/09/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Жизнь отдана на откуп тупым алгоритмам»: в Новосибирске участились случаи блокировки банковских карт
Люди рассказывают, что лишались доступа к своим деньгам после вполне стандартных покупок и денежных переводов родственникам и друзьям

Ежедневно всё больше россиян узнают, что такое 115-ФЗ. Об этом законе им сообщают банки, отвечая на вопрос о причинах блокировки карт. История о таких блокировках происходили и раньше, но сейчас они носят массовый характер, в том числе и в Новосибирске. Те, кто побывал в такой ситуации, называют ее очень стрессовой и неприятной. Infopro54 публикует истории, рассказанные читателями.

Житель Новосибирска Ростислав К. в августе покупал чехол для гитары. Подходящий вариант нашел на сайте объявлений. Деньги перевел напрямую продавцу — частному лицу. Из-за этого банк заблокировал его карту.

— Там сумма была чуть более пяти тысяч рублей. Почему банк счел это подозрительной, я до сих пор понять не могу. Когда я позвонил в банк, мне сказали, что доступ к карте ограничен по 115-ФЗ. Я должен был объяснять экономический смысл перевода, рассказывать про покупку чехла для гитары с рук, предоставлять документы. В отделение банка ходил лично, регулярно им звонил, потерял кучу времени. Всё длилось, на мой взгляд, непозволительно долго. Только через десять дней они сняли ограничения по карте. Многовато из-за пустяковой покупки. Из общения в очередях и с сотрудниками банка я понял, что таких историй сейчас много. И попадаются  часто не  только дропперы, не обнальщики, не те, кто с криптой что-то мутит, а люди типа меня, — говорит Ростислав.

Денежные переводы родственникам и знакомым — еще один довольно распространены сценарий, в котом всё заканчивается блокировкой. Житель Новосибирска Павел М. перевел деньги племяннице. В итоге этой истории он пересмотрел свое отношение к безналу, и теперь возможности использует наличные деньги.

— Я переводил деньги племяннице в другой город. Подарок на свадьбу, на которую не мог поехать лично. 35 тысяч рублей — и карта заблокирована. Сильно возмутила меня эта история. Я вынужден был долго объясняться с сотрудниками банка. Задавал этим девочкам и мальчикам из колл-центров вопросы, ругался, пытался понять, почему банк подозревает меня, заставляет оправдываться. Суть их ответов: «тут ничего личного, это делают не люди, а анти-фрод системы с ИИ». Понимаете, моя жизнь и жизнь других простых людей отдана на откуп тупым алгоритмам. Ситуация, в которой я оказался, очень неприятна: у близкого человека был важный день, и подарок был важен именно к этому дню. Но бывают же еще более серьезные ситуации, когда людям близким срочно нужны деньги. Пока банк во всем разберется, пока документы рассмотрит, время уйдет. Я изучил вопрос: по всем меркам я со своим скромным переводом не должен был попасть в эту сеть, расставленную на тех, кто отмывает деньги и финансирует всякие плохие вещи. Но попал. Благодаря банку, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Павел.

115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») был принят еще в 2001 году. Он является одним из основных законов, регулирующих противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в России. Его цель — защита финансовой системы от незаконных операций и пресечение финансирования противоправной деятельности. Закон обязывает банки и другие финансовые организации контролировать операции клиентов и выявлять те, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Если банк обнаруживает подозрительные операции, он имеет право заблокировать карту или счет клиента для проведения проверки.

Блокировка обычно происходит при выявлении определенных признаков, таких как частые переводы большому количеству получателей, быстрый приход и списание средств (транзитные операции), операции, не соответствующие роду деятельности клиента, или низкая налоговая нагрузка по счету. Также основанием может служить взаимодействие с контрагентами, которые замечены в сомнительных операциях.

В июне 2025 года в ходе Петербургского международного экономического форума Росфинмониторинг обозначил объем блокировок из-за подозрительных операций.

— Блокировка происходит на уровне банков сейчас в первую очередь. Хочу сказать, что этим занимаются как подразделения финансового мониторинга банков, так и антифрод-подразделения банков. И, например, по итогам прошлого года такие подразделения заблокировали подозрительные операции на сумму около 300 миллиардов рублей, — сказал заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

IT-эксперты объясняют, что банки сейчас используют продвинутые алгоритмы мониторинга транзакций. Они настроены так, чтобы выявлять любую «аномалию» в действиях клиента. К примеру, человек никогда не переводил никому деньги и вдруг перевел — система сочтет это нетипичным и примет меры. Формально, с точки зрения оценки антифрод-систем, это не считается ошибкой. Но люди пока не смирились с таким положением вещей, и поэтому истории с блокировками карт и необходимость объяснять банку покупку чехла для гитары рутиной еще не стали.

Ранее редакция рассказывала о том, что жители Новосибирской области потеряли четыре миллиарда рублей из-за действий кибермошенников.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

