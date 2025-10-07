Как молодые россияне выбирают свою первую банковскую карту

Согласно исследованию ВТБ, проведенному к форуму FINOPOLIS 2025, установлено, что основная часть граждан России, не достигших 25 лет, в обиходе имеет 2-3 дебетовые карты. При этом у 27% опрошенных в наличии только одна активная карта, в то время как 16% используют четыре и более. Количество используемых дебетовых карт варьируется в зависимости от региона проживания: на Северо-Западе половина респондентов обходится одной картой, на Юге 83% предпочитают иметь 2-3 карты, а в Центральном регионе 43% чаще пользуются 4 и более картами. В Сибири треть респондентов имеют одну карту, а 61% используют 2-3 карты.

Большинство участников исследования заявили, что самостоятельно принимали решение, в каком банке оформить свою первую карту. 37% консультировались с родственниками, но окончательный выбор сделали самостоятельно. Треть опрошенных приняли решение без чьей-либо помощи, а 27% доверились мнению близких.

Опрос выявил основные факторы, влияющие на выбор первой банковской карты среди молодежи: удобство мобильного приложения (60% респондентов), бесплатное обслуживание (55%), наличие программы лояльности и бонусов (47%), скорость обслуживания и удобство сервисов (35%), а также привлекательный дизайн карты (17%).

При выборе банка для 75% опрошенных молодых людей важную роль играет их отношение к бренду. Этот показатель особенно высок на Юге (89%) и в Центральном регионе (86%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%). В Сибири этот критерий важен для 68% респондентов.

Наиболее часто молодые люди используют банковские карты для оплаты покупок в супермаркетах и магазинах – это отметили 53% участников опроса по всей стране. В Сибири этот показатель достигает 66%. На онлайн-покупки приходится 21% платежей, а еще 10% используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте.