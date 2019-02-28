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Декларационная кампания по 3-НДФЛ продлится до 30 апреля

Управление Федеральной налоговой службы напоминает о необходимости подать декларации.
  • 28/02/2019, 13:14
Декларационная кампания по 3-НДФЛ продлится до 30 апреля

Не позднее 30 апреля обязаны подать декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой, а также физические лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, имущественных прав и имущества, находившегося в собственности меньше минимального срока владения; от сдачи имущества в наём или в аренду; от зарубежных источников; получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр — исходя из сумм таких доходов, не превышающих 15000 рублей; получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции и другие дорогостоящие подарки не от членов семьи или близких родственников, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что декларацию следует представить в налоговый орган по месту учета (месту жительства, регистрации). Декларацию можно подать лично или через законного либо уполномоченного представителя; направить почтовым отправлением с описью вложения; передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Декларации по налогу на доходы физических лиц принимаются также в офисах «Мои документы» (МФЦ).

Уплатить Исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля.

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), могут сделать это в течение всего 2019 года.

Подробная информация о декларировании доходов и получении налоговых вычетов по НДФЛ размещена в разделе «Декларационная кампания», в том числе – перечень пунктов приема деклараций по налогу на доходы физических лиц в Новосибирской области.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области

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