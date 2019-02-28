Малышке с гиперинсулинизмом необходимы деньги на дорогостоящее лекарство

У двухлетней Жени Гладилиной врожденный гиперинсулинизм. Это тяжелое заболевание, при котором поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина. Из-за этого понижается уровень глюкозы в крови и головному мозгу не хватает питания.

— До года дочка нормально росла и развивалась. А когда я начала отучать Женю от грудного молока, она стала вести себя беспокойно, плохо спала, просыпалась с криком и судорогами. Мы сами измерили глюкометром сахар в крови у дочки, он оказался очень низким – 1,3 единицы (при норме для этого возраста 3,3–5,6). Мы с Женей поехали в местный эндокринологический центр, нас направили на обследование в Москву, где поставили диагноз: врожденный гиперинсулинизм, — рассказывает мама Жени Дарья Гладилина.

Жене назначили лекарство прогликем, приобрести его тогда семье помогли читатели Русфонда.

— Спасибо всем! Практически сразу состояние дочки улучшилось. Женя у нас активная, подвижная, в развитии не отстает от сверстников, — говорит Дарья.

Однако, препарат необходимо принимать постоянно.

— Жене необходимо постоянно принимать препарат прогликем, который стабилизирует работу поджелудочной железы и помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в организме. Препарат не зарегистрирован на территории России, но разрешен к ввозу и применению, — отметила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Мария Меликян (Москва).

По данным Русфонда стоимость препарата на год составляет 141 592 руб. 1500 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает — 140 092 руб. Самостоятельно купить дорогостоящий препарат родители не могут, и просят помощи.

— Лечение надо продолжать, прерывать терапию очень опасно. А у нас с мужем нет возможности покупать прогликем. Просим вашей помощи! — просит Дарья.

Помочь Жене можно по ссылке.

Фото из архива семьи